Переговорів між Києвом та Москвою не уникнути, — президент Чехії

Президент Чехії Петр Павел. Фото: google

Для України "вікно можливостей" на фронті є до кінця року — далі переговори, яких уникнути неможливо. Союзники з часом знизять свій рівень військової підтримки України.

Про це заявив президент Чехії Петр Павел під час дискусії на експертному форумі на полях саміту НАТО у Вільнюсі, передає The New York Times.

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Павел заявив, що "вікно можливостей" для військового просування України зачиниться до кінця року, оскільки за часом підтримка союзників знизиться. Далі — лише переговори.

"Ми повинні дивитися реалістично: вікно можливостей більш-менш закриється до кінця цього року. Не лише через зимові умови, але також через прийдешні вибори в Україні, Росії, США... Ми також побачимо ще одне зниження готовності масово підтримувати Україну біл ьшою кількістю зброї", — сказав президент Чехії.

Він додав, що у випадку не виправдання очікувань партнерів України до кінця цього року, інші країни будуть закликати Україну сісти за стіл переговорів.

Нагадаємо, нещодавно президент Чехії Петр Павел заявив, що в інтересах його країни, аби Україна після закінчення війни розпочала перемовини щодо вступу в НАТО. За його словами, будуть йти переговори й про вступ нашої держави до ЄС.