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Переговоров между Киевом и Москвой не избежать, — президент Чехии

11 июля 2023 18:18
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Переговоров между Киевом и Москвой не избежать, — президент Чехии
Президент Чехии Петр Павел. Фото: google
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Для Украины "окно возможностей" на фронте есть до конца года — дальше переговоры, которых избежать невозможно. Союзники со временем снизят свой уровень военной поддержки Украины.

Об этом заявил президент Чехии Петр Павел в ходе дискуссии на экспертном форуме на полях саммита НАТО в Вильнюсе, передает The New York Times.

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Павел заявил, что "окно возможностей" для военного продвижения Украины закроется до конца года, поскольку по времени поддержка союзников снизится. Дальше – только переговоры.

"Мы должны смотреть реалистично: окно возможностей более-менее закроется до конца этого года. Не только из-за зимних условий, но также из-за грядущих выборов в Украине, России, США... Мы также увидим еще одно снижение готовности массово поддерживать Украину большим количеством оружия", — сказал президент Чехии.

Он добавил, что в случае неоправданий ожиданий партнеров Украины до конца этого года, другие страны будут призывать Украину сесть за стол переговоров.

Напомним, недавно президент Чехии Петр Павел заявил, что в интересах его страны, чтобы Украина после окончания войны начала переговоры по вступлению в НАТО. По его словам, будут идти переговоры и о вступлении нашего государства в ЕС.

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