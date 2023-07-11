Переговоров между Киевом и Москвой не избежать, — президент Чехии

Президент Чехии Петр Павел. Фото: google

Для Украины "окно возможностей" на фронте есть до конца года — дальше переговоры, которых избежать невозможно. Союзники со временем снизят свой уровень военной поддержки Украины.

Об этом заявил президент Чехии Петр Павел в ходе дискуссии на экспертном форуме на полях саммита НАТО в Вильнюсе, передает The New York Times.

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Павел заявил, что "окно возможностей" для военного продвижения Украины закроется до конца года, поскольку по времени поддержка союзников снизится. Дальше – только переговоры.

"Мы должны смотреть реалистично: окно возможностей более-менее закроется до конца этого года. Не только из-за зимних условий, но также из-за грядущих выборов в Украине, России, США... Мы также увидим еще одно снижение готовности массово поддерживать Украину большим количеством оружия", — сказал президент Чехии.

Он добавил, что в случае неоправданий ожиданий партнеров Украины до конца этого года, другие страны будут призывать Украину сесть за стол переговоров.

Напомним, недавно президент Чехии Петр Павел заявил, что в интересах его страны, чтобы Украина после окончания войны начала переговоры по вступлению в НАТО. По его словам, будут идти переговоры и о вступлении нашего государства в ЕС.