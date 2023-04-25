Переповнені виші: як чоловіки ухиляються від служби

Військові та студенти. Фото: колаж Новини.LIVE

В українських вишах збільшилась кількість студентів платної форми навчання: цьогоріч кількість нових "контрактників" зросла майже на 40%, а якщо виокремити чоловіків – на 82%. Таке зростання може бути пов'язаним зі спробами уникнути мобілізації.

Про це пише видання "Наші гроші".

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Як чоловіки ухиляються від служби

Студенти вищих навчальних закладів в Україні денної форми навчання, здобувачі професійно-технічної освіти під час навчання отримують відстрочення від мобілізації. Цією можливістю цьогоріч масово скористалися чоловіки призовного віку.

Як зросла кількість чоловіків-студентів у вишах

Кількість нових студентів платної форми навчання цього року зросла порівняно з минулим роком майже на 40%, а якщо виокремити лише чоловіків — то на 82%. А в деяких університетах кількість нових студентів-чоловіків зросла ще більше — вдесятеро і вище.

Зате поменшало студенток і студентів до 20-ти років, багато з них були змушені виїхати за кордон. Натомість різко зросла кількість студентів віком 30-50 років.

Як змінились умови для вступу

Умови для вступу 2022 року значно спростили, особливо для контрактників, на деякі спеціальності можна було потрапити внаслідок співбесіди чи мотиваційного листа.

У "Львівській політехніці" цього року кількість чоловіків-контрактників першого року навчання, за даними Міністерства освіти, зросла на 187%. В Івано-Франківському національно технічному університеті нафти й газу кількість таких студентів зросла на +406%, у Луцькому національному технічному університеті — на 442%, Національному лісотехнічному університеті України — на 606% тощо.

Рекордсменом серед вищих навчальних закладів виявився Чернівецький торговельно-економічний інститут, де кількість контрактників першого року навчання зросла у 12 разів.

У деяких університетах кількість студентів-контрактників залишилася на рівні попередніх років, або навіть скоротилася. Переважно — це спеціалізовані вищі навчальні заклади, куди вступити не так легко.

Реакція Міністерства освіти

У Міністерстві освіти та науки проблеми в такому зростанні кількості студентів-контрактників не бачать. Як розказав генеральний директор Директорату фахової передвищої, вищої освіти МОН України Олег Шаров, "якщо військове командування дійде висновку, що воно потребує студентів, то будуть внесені зміни до законодавства і студенти будуть мобілізовані. А якщо, скажімо, це зараз не так потрібно, то тоді люди отримають додаткову освіту і будуть краще підготовлені до різних життєвих ситуацій, зокрема й до мобілізації".

Українці, які навчаються в коледжах, вищих навчальних закладах на денній формі навчання (на стаціонарі), мають право на відстрочення від мобілізації.

Про це йдеться у статті 23 Закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Зокрема, там вказується на те, що здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, асистенти-стажисти, аспіранти та докторанти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти, не підлягають призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період. Проте це не означає, що студенти не можуть отримувати повістки.

Коли студентів можуть призвати на службу

В законі "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" зазначено, що студенти денної форми мають право на відстрочення. Але таке право у студентів є лише на час навчання.

"Студенти очної або дуальної форми навчання мають право на відстрочення до моменту отримання диплома або у зв’язку з відрахуванням, виключенням тощо. Якщо військовозобов’язаний має підтверджувальний документ, що він є студентом, так само як аспірантом чи докторантом денної та дуальної форми навчання, він має відстрочення від мобілізації.

Але відстрочення не діє у "проміжний" час, коли особа є абітурієнтом, чи після закінчення коледжу та вступу до вищого навчального закладу, так само як після закінчення бакалаврату до вступу на магістратуру, під час вступу до аспірантури чи докторантури.

Нагадаємо, нещодавно з'ясувалось, що чоловікам в Україні можуть заборонити вступати до коледжів та ВНЗ, оскільки саме так більшість ухиляються від служби.