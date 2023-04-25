Переполненные вузы: как мужчины уклоняются от службы

Военные и студенты. Фото: коллаж Новини.LIVE

В украинских вузах увеличилось количество студентов платной формы обучения: в этом году количество новых "контрактников" выросло почти на 40%, а если выделить мужчин — на 82%. Такой рост может быть связан с попытками избежать мобилизации.

Об этом пишет издание "Наші гроші".

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Студенты вузов в Украине дневной формы обучения, соискатели профессионально-технического образования во время обучения получают отсрочку от мобилизации. Этой возможностью массово воспользовались мужчины призывного возраста.

Как выросло количество мужчин-студентов в вузах

Количество новых студентов платной формы обучения в этом году выросло по сравнению с прошлым годом почти на 40%, а если выделить только мужчин — то на 82%. А в некоторых университетах количество новых студентов-мужчин возросло еще больше — в десять раз и выше.

Зато стало меньше студенток и студентов до 20-ти лет, многие из них были вынуждены уехать за границу. Вместо этого резко возросло количество студентов в возрасте 30-50 лет.

Как изменились условия для вступления

Условия для вступления 2022 значительно упростили, особенно для контрактников, на некоторые специальности можно было попасть в результате собеседования или мотивационного письма.

Во "Львовской политехнике" в этом году количество мужчин-контрактников первого года обучения, по данным Министерства образования, выросло на 187%. В Ивано-Франковском национальном техническом университете нефти и газа количество таких студентов возросло на +406%, в Луцком национальном техническом университете — на 442%, Национальном лесотехническом университете Украины — на 606%.

Рекордсменом среди высших учебных заведений оказался Черновицкий торгово-экономический институт, где количество контрактников первого года обучения выросло в 12 раз.

В некоторых университетах количество студентов-контрактников осталось на уровне предыдущих лет или даже сократилось. Преимущественно это специализированные высшие учебные заведения, куда поступить не так легко.

Реакция Министерства образования

В Министерстве образования и науки проблем в таком росте количества студентов-контрактников не видят. Как рассказал генеральный директор Директората профессионального высшего, высшего образования МОН Украины Олег Шаров, "если военное командование придет к выводу, что оно нуждается в студентах, то будут внесены изменения в законодательство и студенты будут мобилизованы. А если, скажем, это сейчас не так нужно, то тогда люди получат дополнительное образование и будут лучше подготовлены к разным жизненным ситуациям, в том числе и к мобилизации".

Украинцы, которые учатся в колледжах, вузах на дневной форме обучения (на стационаре), имеют право на отсрочку от мобилизации.

Об этом говорится в статье 23 Закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации". В частности, там указывается на то, что соискатели профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования, ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты, обучающиеся по дневной или дуальной формам получения образования, не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации, в особый период. Однако это не значит, что студенты не могут получать повестки.

Когда студентов могут призвать на службу

В законе "О мобилизационной подготовке и мобилизации" отмечено, что студенты дневной формы имеют право на отсрочку. Но такое право у студентов есть только на время обучения.

"Студенты очной или дуальной формы обучения имеют право на отсрочку до момента получения диплома или в связи с отчислением, исключением и т.д. Если военнообязанный имеет подтверждающий документ, что он является студентом, а также аспирантом или докторантом дневной и дуальной формы обучения, он имеет отсрочку от мобилизации.

Но отсрочка не действует в "промежуточное" время, когда лицо является абитуриентом или после окончания колледжа и поступления в высшее учебное заведение, так же как после окончания бакалавриата до поступления на магистратуру, при поступлении в аспирантуру или докторантуру.

Напомним, недавно выяснилось, что мужчинам в Украине могут запретить поступать в колледжи и вузы, поскольку именно так большинство уклоняются от службы.