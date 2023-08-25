Переправляв "вагнерівців": СБУ оголосила підозру гендиректору авіакомпанії РФ

Укомплектація літака. Ілюстративне фото: сайт авіакомпанії РФ

Гендиректор російської авіакомпанії Володимир Міхєйчик може бути причетним до перекидання найманців з ПВК "Вагнер" на війну в Україну. СБУ оголосила йому підозру.

Про це повідомляє СБУ.

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Служба безпеки зібрала доказову базу на Володимира Міхєйчика – гендиректора російської авіакомпанії "224 льотний загін", який причетний до ведення агресивної війни проти України. Так, Володимир Міхєйчик допомагав вищому військово-політичному керівництву РФ у перекиданні особового складу та військової техніки окупаційних угруповань до українського кордону.



"Насамперед він "опікувався" питаннями переправлення у напрямку нашої держави озброєння та бойовиків російської військової компанії "Вагнер" з Близького Сходу", — йдеться у повідомленні.



За даними слідства, із серпня 2022 рокуі до нині Міхєйчик надав 6 цивільних бортів для здійснення відповідних авіарейсів із Сирії та Ірану до пунктів збору на території Росії.



"8 серпня 2022 року цивільні літаки авіакомпанії фігуранта перевозили озброєння та інструкторів "Вагнера" з Ірану до Москви міжнародним рейсом RFF8629. А вже 18 вересня російські найманці прямували авіасполученням "Сирія-Грозний" (рейс – RFF8631)", — інформує СБУ.



До того ж ще один переліт окупантів зафіксували 26 лютого 2023 року на рейсі RFF8936 з Латакії (Сирія) до Ростова-на-Дону.



У подальшому найманців "Вагнера" з їхньою військовою технікою перекидали в Україну для участі у бойових діях на південному та східному фронтах, у тому числі під Бахмутом.



Зловмиснику загрожує до 15 років ув’язнення. Тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за злочини проти нашої держави.

Скриншот повідомлення СБУ

Нагадаємо, СБУ викрила злочинців, які хотіли продати в Києві 500 млн підроблених доларів.

Також СБУ повідомила про підозру зрадникам України, які проводять репресії у Криму.

