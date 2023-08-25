Переправляв "вагнерівців": СБУ оголосила підозру гендиректору авіакомпанії РФ
Гендиректор російської авіакомпанії Володимир Міхєйчик може бути причетним до перекидання найманців з ПВК "Вагнер" на війну в Україну. СБУ оголосила йому підозру.
Про це повідомляє СБУ.
Що відомо про гендиректора авіакомпанії, яка переправляла "вагнерівців"
Служба безпеки зібрала доказову базу на Володимира Міхєйчика – гендиректора російської авіакомпанії "224 льотний загін", який причетний до ведення агресивної війни проти України. Так, Володимир Міхєйчик допомагав вищому військово-політичному керівництву РФ у перекиданні особового складу та військової техніки окупаційних угруповань до українського кордону.
"Насамперед він "опікувався" питаннями переправлення у напрямку нашої держави озброєння та бойовиків російської військової компанії "Вагнер" з Близького Сходу", — йдеться у повідомленні.
За даними слідства, із серпня 2022 рокуі до нині Міхєйчик надав 6 цивільних бортів для здійснення відповідних авіарейсів із Сирії та Ірану до пунктів збору на території Росії.
"8 серпня 2022 року цивільні літаки авіакомпанії фігуранта перевозили озброєння та інструкторів "Вагнера" з Ірану до Москви міжнародним рейсом RFF8629. А вже 18 вересня російські найманці прямували авіасполученням "Сирія-Грозний" (рейс – RFF8631)", — інформує СБУ.
До того ж ще один переліт окупантів зафіксували 26 лютого 2023 року на рейсі RFF8936 з Латакії (Сирія) до Ростова-на-Дону.
У подальшому найманців "Вагнера" з їхньою військовою технікою перекидали в Україну для участі у бойових діях на південному та східному фронтах, у тому числі під Бахмутом.
Зловмиснику загрожує до 15 років ув’язнення. Тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за злочини проти нашої держави.
Нагадаємо, СБУ викрила злочинців, які хотіли продати в Києві 500 млн підроблених доларів.
Також СБУ повідомила про підозру зрадникам України, які проводять репресії у Криму.