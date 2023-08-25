Переправлял "вагнеровцев": СБУ объявила подозрение гендиректору авиакомпании РФ

Укомплектация самолета. Иллюстративное фото: сайт авиакомпании РФ

Гендиректор российской авиакомпании Владимир Михейчик может быть причастен к переброске наемников из ЧВК "Вагнер" на войну в Украину. СБУ объявила ему подозрение.

Об этом сообщает СБУ.

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Служба безопасности собрала доказательную базу на Владимира Михейчика – гендиректора российской авиакомпании "224 летный отряд", причастного к ведению агрессивной войны против Украины. Так, Владимир Михейчик помогал высшему военно-политическому руководству РФ в опрокидывании личного состава и военной техники оккупационных группировок к украинской границе.



"Прежде всего он "заботился" о вопросах переправки в направлении нашего государства вооружения и боевиков российской военной компании "Вагнер" с Ближнего Востока", — говорится в сообщении.



По данным следствия, с августа 2022 года и в настоящее время Михейчик предоставил 6 гражданских бортов для осуществления соответствующих авиарейсов из Сирии и Ирана в пункты сбора на территории России.



"8 августа 2022 года гражданские самолеты авиакомпании фигуранта перевозили вооружение и инструкторов "Вагнера" из Ирана в Москву международным рейсом RFF8629. А уже 18 сентября российские наемники следовали авиасообщением "Сирия-Грозный" (рейс - RFF8631)", — информирует СБУ.



К тому же еще один перелет оккупантов зафиксировали 26 февраля 2023 года на рейсе RFF8936 из Латакии (Сирия) в Ростов-на-Дону.



В дальнейшем наемников "Вагнера" с их военной техникой опрокидывали в Украину для участия в боевых действиях на южном и восточном фронтах, в том числе под Бахмутом.



Злоумышленнику грозит до 15 лет заключения. Продолжаются комплексные меры по привлечению его к ответственности за преступления против нашего государства.

Скриншот сообщения СБУ

Напомним, СБУ разоблачила преступников, которые хотели продать в Киеве 500 млн поддельных долларов.

Также СБУ сообщила о подозрении предателям Украины , проводящим репрессии в Крыму.