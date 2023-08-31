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Перестраховується після смерті Пригожина: Кадиров зізнався, що готовий вмерти за Путіна

31 серпня 2023 03:39
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Перестраховується після смерті Пригожина: Кадиров зізнався, що готовий вмерти за Путіна
Глава Чечні Рамзан Кадиров та президент РФ Володимир Путін. Фото: t.me/RKadyrov_95
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

У середу, 30 серпня, глава Чечні Рамзан Кадиров оприлюднив пост, у якому заявив, що готовий померти за Путіна, якщо доведеться. Таким чином він нібито "відповів" політологам, які "пророкують йому швидку загибель".

Про це Кадиров написав у Telegram.

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Допис Кадирова

Кадиров знову назвав себе "піхотинцем верховного головнокомандувача Росії (російського диктатора Володимира Путіна. — Ред.)" і наголосив, що не належить собі. Він додав, що "готовий виконати будь-який наказ Володимира Володимировича, навіть якщо результатом стане смерть".

"Так, я зможу раптово померти, коли дізнаюся, що є хтось, відданіший за мене в питанні поваги до нашого президента, якому, до речі, я завдячую життям. І не один раз, а двічі", — похвалився глава Чечні, однак детальніше не розповів.

Кадиров також заявив, що для  нього та його пособників "смерть не страшна".

Кадиров може стати наступним після Пригожина

Правозахисник з Чечні Абубакар Янгулбаєв розповів, що Путін може ліквідувати Кадирова так само як це сталося з Пригожиним. Саме тому глава Чечні так метушиться й намагається перестрахуватися у заходах безпеки.

Кадиров корисний для російського диктатора, бо займається брудними справами. 

"Його можна замінити на формаліста, який запропонує механізм як залишитися чистим. Заміну Кадирова приймуть легше, ніж його зараз терпіти", — розповів правозахисник.

Саме тому глава Чечні так намагається будь-якими способами довести, що він потрібен Кремлю, однак в той же час дуже боїться за своє життя, яке повністю залежить від поведінки Кадирова.

"І тепер їздить в Москву потягом. Його матір з моменту вбивства її чоловіка переживала за кожен політ Кадирова в Москву. Постійно молилася. Тепер він сам перестраховується. Але це не перестрахує його від випадкового сходження потягу з рейок", — додав Янгулбаєв.

Нагадаємо, що "великою втратою для всієї держави" назвав смерть ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина глава Чечні Рамзан Кадиров. За його словами, ватажок бойовиків зробив великий внесок у проведення російської війни проти України.

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