Перестраховывается после смерти Пригожина: Кадыров признался, что готов умереть за Путина

Глава Чечни Рамзан Кадыров и президент РФ Владимир Путин. Фото: t.me/RKadyrov_95

В среду, 30 августа, глава Чечни Рамзан Кадыров обнародовал пост, в котором заявил, что готов умереть за Путина, если придется. Таким образом он якобы "ответил" политологам, которые "предсказывают ему скорую гибель".

Об этом Кадыров написал в Telegram.

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Сообщение Кадырова

Кадыров снова назвал себя "пехотинцем верховного главнокомандующего России (российского диктатора Владимира Путина. — Ред.)" и подчеркнул, что не принадлежит себе. Он добавил, что "готов выполнить любой приказ Владимира Владимировича, даже если результатом станет смерть".

"Да, я смогу внезапно умереть, когда узнаю, что есть кто-то, преданный мне в вопросе уважения к нашему президенту, которому, кстати, я обязан жизнью. И не один раз, а дважды", — похвастался глава Чечни, однако подробнее не рассказал.

Кадыров также заявил, что для него и его пособников "смерть не страшна".

Кадыров может стать следующим после Пригожина

Правозащитник из Чечни Абубакар Янгулбаев рассказал, что Путин может ликвидировать Кадырова так же, как это произошло с Пригожиным. Именно поэтому глава Чечни так суетится и пытается перестраховаться в мерах безопасности.

Кадыров полезен российскому диктатору, потому что занимается грязными делами.

"Его можно заменить формалистом, который предложит механизм как остаться чистым. Замену Кадырова примут легче, чем его сейчас терпеть", — рассказал правозащитник.

Именно поэтому глава Чечни так пытается любыми способами доказать, что он нужен Кремлю, однако в то же время очень боится за свою жизнь, полностью зависящую от поведения Кадырова.

"И теперь ездит в Москву поездом. Его мать с момента убийства ее мужа переживала за каждый полет Кадырова в Москву. Постоянно молилась. Теперь он сам перестраховывается. Но это не перестрахует его от случайного схождения поезда с рельсов", — добавил Янгулбаев.

Напомним, что "большой потерей для всего государства" назвал смерть главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина глава Чечни Рамзан Кадыров. По его словам, главарь боевиков внес большой вклад в проведение российской войны против Украины.