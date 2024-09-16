Дрон з гранатометом Queen Hornets випробують у ЗСУ

Дрон Queen Hornets з гранатометом. Фото: Скриншот

Бійці підрозділу "Bulova" бригади ім. Богдана Хмельницького заявили про початок випробувань унікального FPV-дрона з протипіхотним гранатометом. Безпілотник під назвою Queen Hornets розробили інженери команди Wild Hornets.

Відповідне повідомлення бійці розмістили у соцмережі X.

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Чим особливий дрон з гранатометом Queen Hornets

💥 Successful test of the world's first rocket launcher drone



The Bulava drone unit of the Separate Presidential Brigade named after Bohdan Khmelnytsky installed a rocket launcher on the Queen Hornet FPV drone and conducted a successful test.



From now on, an ordinary rocket… pic.twitter.com/AAkaHgcS7z — Wild Hornets (@wilendhornets) September 13, 2024

Цей FPV-дрон можна відправити на дистанцію до п'яти кілометрів. На собі він може нести бойове навантаження 9,5 кілограмів. Якщо зменшити вантаж, то дрон може пролетіти й 17 кілометрів.

Основною зброєю дрона Queen Hornets є протипіхотний гранатомет Bulspike-AP з осколково-фугасною гранатою ОГ-22М. Ця граната використовується для знищення російських окупантів на відкритих ділянках, у польових укриттях або окопах.

Крім цього, така граната може уражати легкоброньовану техніку ворога, а при детонації розкидує понад 1000 уламків, що значно збільшує ефективність удару по ворожих силах.