Дрон с гранатометом Queen Hornets испытают в ВСУ

Дрон Queen Hornets с гранатометом. Фото: Скриншот

Бойцы подразделения "Bulova" бригады им. Богдана Хмельницкого заявили о начале испытаний уникального FPV-дрона с противопехотным гранатометом. Беспилотник под названием Queen Hornets был разработан инженерами команды Wild Hornets.

Соответствующее сообщение бойцы разместили в соцсети X.

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💥 Successful test of the world's first rocket launcher drone



Bulava drone unit из Separate Presidential Brigade назван после Bohdan Khmelnytsky installed rocket launcher на Queen Hornet FPV drone and conducted a successful test.



From now on, ordinary rocket… pic.twitter.com/AAkaHgcS7z — Wild Hornets (@wilendhornets) September 13, 2024

Этот FPV-дрон можно отправить на дистанцию до пяти километров. На себе он может нести боевую нагрузку 9,5 кг. Если убавить груз, то дрон может пролететь и 17 километров.

Основным оружием дрона Queen Hornets является противопехотный гранатомет Bulspike-AP с осколочно-фугасной гранатой ОГ-22М. Эта граната используется для уничтожения русских окупантов на открытых участках, в полевых укрытиях или окопах.

Кроме того, такая граната может поражать легкобронированную технику врага, а при детонации разбрасывает более 1000 обломков, что значительно увеличивает эффективность удара по вражеским силам.