ЗСУ знищили під Кремінною перший екземпляр російської розрекламованої бронемашини

Можливості розхваленої росіянами БМПТ виявилися дуже сумнівними

Українські Сили оборони минулого тижня знищили під Кремінною рідкісний екземпляр новітньої російської техніки: бойову машину підтримки танків "Термінатор". Це перший ліквідований ЗСУ екземпляр такого роду. А доклали до цього руки бійці 81 окремої аеромобільної бригади та 95 окремої десантно-штурмової бригади.

Разом з БМПТ, якій за твердженням росіян, у світі "аналоговнет" українські бійці також знищили два ворожих танки — Т-90 і Т-80.

Новини.LIVE розбиралися, що ж за зброю спалили воїни ЗСУ.

Пришестя "Термінатора"

Варто зазначити, що вперше інформація про те, що в Україну їде російський "Термінатор" з'явилася завдяки соцмережам у квітні минулого року. Тоді цю зброю було помічено на платформах військового ешелону в Брянській області.

Знищений же на Луганщині "Термінатор", за різними даними, передислоковувався у складі двох танкових рот на нові позиції в район Кремінної.

"Об'єкт 199"

Російська бойова машина підтримки танків "Термінатор" призначена для дії у складі танкових формувань для ураження протитанкових засобів противника, придушення живої сили ворога, яка має на своєму озброєнні гранатомети ПТРК тощо.

Також машина слугує для ліквідації як на ходу, так і з місця ворожої бронетехніки будь-яких типів, ДОТів, ДЗОТів тощо. Вона може вражати малі судна і вертольоти, що низько летять.

Цікаво, що на стадії розробки машина отримала назву "Об'єкт 199", яка в такому вигляді присвоюється виробу лише на час його випробувань.

Водночас на офіційному сайті російського управління внутрішніх закупівель назву виробу представлено як "Термінатор". Отже згідно з офіційними заявами, цей зразок надходитиме на озброєння російської армії під назвою "Термінатор" до отримання нової назви за результатами оголошеного конкурсу.

Зауважимо, що роботи з БМПТ почалися ще в минулому столітті. Зокрема, в середині 1980-х років перший варіант машини був створений у Челябінському тракторному заводі на базі танка Т-72А. Також у розробці машини брало участь Омське КБ. А вже сучасний варіант БМПТ був розроблений у Нижньому Тагілі на "Уралвагонзаводі".

А офіційна перша презентація нової БМПТ відбулася в росії на щорічному форумі "Армія-2021".

Зброя "Термінатора"

На БМПТ "Термінатор" встановлено здвоєну автоматичну 30-міліметрову гармату 2А42 з боєкомплектом на 850-900 набоїв і два автоматичні гранатомети, зроблені на основі АГС-17 з 600 пострілами та танковий кулемет Калашникова калібру 7,62 мм.

Крім того, на машину передбачено встановлення чотирьох надзвукових протитанкових керованих ракет "Атака" з лазерним наведенням.

Варто зазначити, що штат екіпажу російської "винищувача танків" занадто роздутий. Адже до його складу входять аж п'ять осіб: командир, навідник, механік-водій і два оператори курсових гранатометних установок.

Захист "Термінатора"

Бронювання машини не може похвалитися чимось видатним. Оскільки воно в цілому дорівнює рівню захисту танка Т-90А. Також, за паспортними даними, броня нібито забезпечує надійний захист від піхотних протитанкових засобів ближнього бою.

За приблизними оцінками, вартість однієї БМПТ сягає 1,5-2 мільйонів доларів.

Перший вихід на поле бою

За даними з відкритих джерел, влітку 2017 року БМПТ пройшла випробування в бойових умовах у Сирії.

Водночас британська розвідка стверджує, що на полі бою в Україні "Термінатор" був вперше помічений 22 травня 2022 року у боях за Сєвєродонецьк. А через декілька днів — 1 червня, групу цих машин у кількості чотирьох штук було помічено під час передислокації в районі населеного пункту Комишуваха Луганської області.

Як стверджують російські пабліки, до недавна на озброєнні в армії рф перебувало всього близько десятка "Термінаторів". При цьому на початок російського вторгнення в Україну деяка кількість із них знаходилася у складі 90-ї танкової дивізії. Однак у первозданному вигляді вдалося зберегтись не всім — кілька машин отримали пошкодження під час обстрілу з боку ЗСУ.

Сумнівна ефективність

Росіяни люблять підносити ледь не до хмар здатність своїх військових "витворів". Ось і конструктори "Термінатора" стверджували, що на полі бою одна така БМПТ еквівалентна дії шести звичайних БМП і 40 солдатам.

Натомість член експертної ради колегії Військово-промислової комісії рф Віктор Мураховський приземлив ці думки. Він заявив, що "така машина, як "Термінатор", є сумнівною".

За його словами, вона не має жодних переваг, які є значущими перед основним бойовим танком. При цьому — ні за системою управління вогнем, ні щодо можливостей ведення розвідки, спостереження та цілевказівки, ні за можливостями свого озброєння.

Крім того, за своїми розвідувальними можливостями БМПТ нічим не перевищують засоби спостереження та управління вогнем тих самих танків.

У той же час, на думку експертів журналу The National Interest, армія РФ не потребує "Термінатора", оскільки вже має в своєму розпорядженні арсенал більш ефективних бойових бронемашин, а "Термінатор" поки залишається лише концепцією.

Отже, пошук місця "Термінатора" у бойовому порядку російської армії є проблематичним. А його знищення ЗСУ, як показала практика, — ні.