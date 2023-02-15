ВСУ уничтожили под Кременной первый экземпляр российской разрекламированной бронемашины

Возможности расхваленной россиянами БМПТ оказались очень сомнительными

Украинские Силы обороны на прошлой неделе уничтожили под Кременной редкий экземпляр новейшей российской техники: боевую машину поддержки танков "Терминатор". Это первый ликвидированный ВСУ экземпляр такого рода. А приложили к этому руки бойцы 81-й отдельной аэромобильной бригады и 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

Вместе с БМПТ, которой по утверждению россиян, в мире "аналоговнет" украинские бойцы также уничтожили два вражеских танка — Т-90 и Т-80.

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Пришествие "Терминатора"

Стоит отметить, что впервые информация о том, что в Украину едет российский "Терминатор", появилась благодаря соцсетям в апреле прошлого года. Тогда это оружие было замечено на платформах военного эшелона в Брянской области.

Уничтоженный же в Луганской области "Терминатор", по разным данным, передислоцировался в составе двух танковых рот на новые позиции в район Кременной.

"Объект 199"

Российская боевая машина поддержки танков "Терминатор" предназначена для действия в составе танковых формирований для поражения противотанковых средств противника, подавления живой силы врага, имеющей на своем вооружении гранатометы ПТРК и т.д.

Также машина служит для ликвидации как на ходу, так и с места вражеской бронетехники любых типов, ДОТов, ДЗОТов. Она может поражать малые суда и низколетящие вертолеты.

Интересно, что на стадии разработки машина получила название "Объект 199", которое в таком виде присваивается изделию только на время его испытаний.

В то же время, на официальном сайте российского управления внутренних закупок название изделия представлено как "Терминатор". Следовательно, согласно официальным заявлениям, этот образец будет поступать на вооружение российской армии под названием "Терминатор" до получения нового названия по результатам объявленного конкурса.

Заметим, что работы по БМПТ начались еще в прошлом веке. В частности, в середине 80-х годов первый вариант машины был создан в Челябинском тракторном заводе на базе танка Т-72А. Также в разработке машины участвовало Омское КБ. А уже современный вариант БМПТ был разработан в Нижнем Тагиле на "Уралвагонзаводе".

А официальная первая презентация новой БМПТ прошла в россии на ежегодном форуме "Армия-2021".

Оружие "Терминатора"

На БМПТ "Терминатор" установлена сдвоенная автоматическая 30-миллиметровая пушка 2А42 с боекомплектом на 850-900 патронов и два автоматических гранатомета, сделанные на основе АГС-17 с 600 выстрелами и танковый пулемет Калашникова калибра.

Кроме того, на машину предусмотрена установка четырех сверхзвуковых противотанковых управляемых ракет "Атака" с лазерной наводкой.

Стоит отметить, что штат экипажа российского "истребителя танков" слишком раздут. Ведь в его состав входят аж пять человек: командир, наводчик, механик-водитель и два оператора курсовых гранатометных установок.

Защита "Терминатора"

Бронирование машины не может похвастаться чем-нибудь выдающимся. Ведь оно в целом равняется уровню защиты танка Т-90А. Также, по паспортным данным, броня обеспечивает якобы надежную защиту от пехотных противотанковых средств ближнего боя.

По приблизительным оценкам стоимость одной БМПТ достигает 1,5-2 миллионов долларов.

Первый выход на поле боя

По данным из открытых источников, летом 2017 БМПТ прошла испытания в боевых условиях в Сирии.

Вместе с тем, британская разведка утверждает, что на поле боя в Украине "Терминатор" был впервые замечен 22 мая 2022 года в боях за Северодонецк. А через несколько дней — 1 июня, группа этих машин в количестве четырех штук была замечена во время передислокации в районе населенного пункта Камышеваха Луганской области.

Как утверждают российские паблики, на вооружении в армии РФ находится всего около десятка "Терминаторов". При этом к началу российского вторжения в Украину некоторое количество из них пребывало в составе 90-й танковой дивизии. Однако в первозданном виде удалось сохраниться не всем: несколько машин получили повреждения при обстреле со стороны ВСУ.

Сомнительная эффективность

Россияне любят подносить чуть ли не до небес способность своих военных "произведений". Вот и конструкторы "Терминатора" утверждали, что на поле боя одна такая БМПТ эквивалентна действию шести обычных БМП и 40 солдатам.

В то же время член экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии россии Виктор Мураховский приземлил эти мнения. Он заявил, что "такая машина, как "Терминатор", сомнительна".

По его словам, она не имеет никаких значимых преимуществ, перед основным боевым танком. При этом — ни по системе управления огнем, ни по возможностям ведения разведки, наблюдения и целеуказания, ни по возможностям своего вооружения.

Кроме того, по своим разведывательным возможностям БМПТ ничем не превышают средства наблюдения и управления огнем тех же танков.

В то же время, по мнению экспертов журнала The National Interest, армия РФ не нуждается в "Терминаторе", поскольку уже располагает арсеналом более эффективных боевых бронемашин, а "Терминатор" пока остается лишь концепцией.

Следовательно, поиск места "Терминатора" в боевом порядке российской армии является проблематичным. А его уничтожение ВСУ, как показала практика, — нет.