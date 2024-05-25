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Перспективна, сучасна вакансія — в Азові шукають оператора FPV-дрона

25 травня 2024 03:33
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
Які професії мають попит на війні та хто потрібен в полку "Азов"
Військовий "Азову" запускає дрон. Фото ілюстративне: Facebook/АЗОВ
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

В "Азові" знову з'явилась популярна вакансія "пілот FPV-дрона". Кандидат на посаду повинен знати, що таке FPV-безпілотник та впевнено ним керувати. Перевагу надають спеціалістам з досвідом військової служби і чоловікам, які вміють працювати з паяльником. Грошове забезпечення пілота дрону — до 125 000 грн.

Відповідна вакансія з'явилась на сайті пошуку роботи Work.ua у п'ятницю, 24 травня.

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Обов'язки пілота FPV-дрона у бригаді "Азов"

Азовці попереджають: предендент на вакансію повинен знати програмне забезпечення BetaFlight, INAV, SpeedyBee, "Кропива".

Список обов'язків:

  • пілотування FPV-дронів;
  • налаштування FPV-дронів;
  • збірка та ремонт FPV-дронів.

Нагадаємо, FPV-безпілотники використовуться для розвідки місцевості, а також як засіб ведення бою. Вони знищують особовий склад, важку бронетехніку, артилерійську зброю, автотранспорт противника.

Пілот FPV-дрона в бригаді "Азов"
Вакансія пілот FPV-дрона в бригаді "Азов" на сайті Work.ua. Фото: скриншот

Чоловіку, який успішно пройде відбір на посаду пілот FPV-дрона, пропонують офіційно мобілізуватись (до кінця воєнного стану) або ж укласти контракт. Розмір грошого забезпечення складає від 25 тис. до 125 тис. грн/міс. За виконання обов'язків у зоні бойових дій передбачається доплата — 3 300 грн/день.

Які ще працівники потрібні "Азову"

Раніше бригада спецпризначення "Азов" відкрила вакансію на посаду "фельдшер". Фахівцям обіцяють платити від 25 до 125 тис. грн. Також легендарна бригада шукає логістів. Логіст має організовувати та планувати логістичні процеси, включаючи завантаження, розвантаження та розстановку вантажу на транспортному засобі.

війна
військовий призов
полк "Азов"
мобілізація
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FPV-дрони

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