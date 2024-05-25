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Перспективная, современная вакансия — в Азове ищут оператора FPV-дрона

25 мая 2024 03:33
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
Какие профессии пользуются спросом на войне и кто нужен в полку "Азов"
Военный "Азова" запускает дрон. Фото иллюстративное: Facebook/АЗОВ
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

В "Азове" снова появилась популярная вакансия "пилот FPV-дрона". Кандидат на должность должен знать, что такое FPV-беспилотник и уверенно управлять им. Предпочтение отдают специалистам с опытом военной службы и мужчинам, умеющим работать с паяльником. Денежное обеспечение пилота дрона — до 125 000 грн.

Соответствующая вакансия появилась на сайте поиска работы Work.ua в пятницу, 24 мая.

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Обязанности пилота FPV-дрона в бригаде "Азов"

Азовцы предупреждают: предендент на вакансию должен знать программное обеспечение BetaFlight, INAV, SpeedyBee, "Кропива".

Список обязанностей:

  • пилотирование FPV-дронов;
  • настройка FPV-дронов;
  • сборка и ремонт FPV-дронов.

Напомним, FPV-беспилотники используются для разведки местности, а также в качестве средства ведения боя. Они уничтожают личный состав, тяжелую бронетехнику, артиллерийское орудие, автотранспорт противника.

Пилот FPV-дрона в бригаде "Азов"
Вакансия пилот FPV-дрона в бригаде "Азов" на сайте Work.ua. Фото: скриншот

Мужчине, который успешно пройдет отбор на должность пилот FPV-дрона, предлагают официально мобилизоваться (до конца военного положения) или заключить контракт. Размер денежного довольствия составляет от 25 тыс. до 125 тыс. грн/мес. За исполнение обязанностей в зоне боевых действий предусматривается доплата — 3 300 грн/день.

Какие еще специалисты нужны "Азову"

Ранее бригада спецназначения "Азов" открыла вакансию на должность "фельдшер". Специалистам обещают платить от 25 до 125 тыс. грн в месяц. Также легендарная бригада ищет логистов. Логист должен организовывать и планировать логистические процессы, включая погрузку, разгрузку и расстановку груза в транспортном средстве.

война
военный призыв
полк "Азов"
мобилизация
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Рекрутинг
FPV-дроны

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