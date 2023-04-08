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Петиція про демобілізацію військових після 18 місяців служби зібрала потрібну кількість голосів

8 квітня 2023 12:54
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Повернення захисника додому. Фото: google.com
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Петиція про демобілізацію військових, які відслужили 18 місяців з моменту мобілізації, набрала необхідну кількість голосів для розгляду. Тепер її має розглянути президент Володимир Зеленський.

Петицію опубліковано на сайті президента.

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Деталі

Петиція покликана врегулювати питання демобілізації військових, які перебувають на фронті уже понад рік. Її автор нагадує, що в Україні з 24 лютого 2022 року триває загальна мобілізація, яка призиває до війська всіх військовозобов'язаних чоловіків, резервістів і призовників, які здатні нести службу за станом здоров’я.

Воєнний стан і загальну мобілізацію в Україні наразі продовжили до 20 травня 2023 року. Тим часом мобілізовані військові не розуміють, скільки їм ще доведеться бути на фронті. 

"Невизначеність термінів служби призводить до погіршення морально-психологічного стану військових. Слід особливо врахувати, що після початку повномасштабного вторгнення першими прийшли в армію добровольці й ті, хто не збирався ухилятися від повісток. Виходить, що держава та суспільство могли покластися на цих людей для свого захисту — натомість, ці люди, без чітко прописаних прав і термінів служби, наразі не можуть покластися на державу та суспільство", — йдеться в петиції.

Ініціатори петиції просять президента України звернутися до Верховної Ради, аби нардепи невідкладно розглянули законопроєкт №9142 і встановили терміни для демобілізації.

Нагадаємо, нещодавно петиція про фінансування військовим 30 тисяч гривень набрала 25 тисяч голосів. Президент Володимир Зеленський зобовʼязаний відповісти на неї і сказати: чому у військовослужбовців забрали фінансування.

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