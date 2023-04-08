Петиция о демобилизации военных после 18 месяцев службы собрала нужное количество голосов

Возвращение защитника домой. Фото: google.com

Петиция о демобилизации военных, отслуживших 18 месяцев с момента мобилизации, набрала необходимое количество голосов для рассмотрения. Теперь его должен рассмотреть президент Владимир Зеленский.

Петиция опубликована на сайте президента.

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Детали

Петиция призвана урегулировать вопросы демобилизации военных, которые находятся на фронте уже больше года. Ее автор напоминает, что в Украине с 24 февраля 2022 года продолжается всеобщая мобилизация, призывающая в армию всех военнообязанных мужчин, резервистов и призывников, способных нести службу по состоянию здоровья.

Военное положение и общую мобилизацию в Украине продлили до 20 мая 2023 года. Между тем, мобилизованные военные не понимают, сколько им еще придется быть на фронте.

"Неопределенность сроков службы приводит к ухудшению морально-психологического состояния военных. Следует особо учесть, что после начала полномасштабного вторжения первыми пришли в армию добровольцы и те, кто не собирался уклоняться от повесток. Выходит, что государство и общество могли положиться на этих людей для своей защиты — вместо этого эти люди, без четко прописанных прав и сроков службы, пока не могут положиться на государство и общество", — говорится в петиции.

Инициаторы петиции просят президента Украины обратиться в Верховную Раду, чтобы нардепы безотлагательно рассмотрели законопроект №9142 и установили сроки демобилизации.

Напомним, недавно петиция о финансировании военным 30 тысяч гривен набрала 25 тысяч голосов. Президент Владимир Зеленский обязан ответить на нее и сказать: почему у военнослужащих забрали финансирование.