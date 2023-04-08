Петиция о демобилизации военных после 18 месяцев службы собрала нужное количество голосов
Петиция о демобилизации военных, отслуживших 18 месяцев с момента мобилизации, набрала необходимое количество голосов для рассмотрения. Теперь его должен рассмотреть президент Владимир Зеленский.
Петиция опубликована на сайте президента.
Детали
Петиция призвана урегулировать вопросы демобилизации военных, которые находятся на фронте уже больше года. Ее автор напоминает, что в Украине с 24 февраля 2022 года продолжается всеобщая мобилизация, призывающая в армию всех военнообязанных мужчин, резервистов и призывников, способных нести службу по состоянию здоровья.
Военное положение и общую мобилизацию в Украине продлили до 20 мая 2023 года. Между тем, мобилизованные военные не понимают, сколько им еще придется быть на фронте.
"Неопределенность сроков службы приводит к ухудшению морально-психологического состояния военных. Следует особо учесть, что после начала полномасштабного вторжения первыми пришли в армию добровольцы и те, кто не собирался уклоняться от повесток. Выходит, что государство и общество могли положиться на этих людей для своей защиты — вместо этого эти люди, без четко прописанных прав и сроков службы, пока не могут положиться на государство и общество", — говорится в петиции.
Инициаторы петиции просят президента Украины обратиться в Верховную Раду, чтобы нардепы безотлагательно рассмотрели законопроект №9142 и установили сроки демобилизации.
Напомним, недавно петиция о финансировании военным 30 тысяч гривен набрала 25 тысяч голосов. Президент Владимир Зеленский обязан ответить на нее и сказать: почему у военнослужащих забрали финансирование.