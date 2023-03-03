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Під Бахмутом загинув український пілот: яким був захисник неба Віктор Волинець

3 березня 2023 17:00
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка
Віктор Волинець загинув під Бахмутом: некролог герою
На війні загинув український пілот
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка

В російсько-українській війні загинув пілот Sky Up Airlines Віктор Волинець. З початком повномасштабного вторгнення він пішов добровольцем в ТРО і понад рік захищав українське небо. Він загинув під Бахмутом, який зараз вважається найгарячішою точкою війни. 

Яким був чоловік, котрий поклав життя за українську незалежність, Новини.LIVE дізналося у його колег. 

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Досвідчений пілот Віктор Волинець до 24 лютого 2022 року працював у  компанії Sky Up Airlines. З першого дня повномасштабної війни пішов добровольцем в тероборону (126 батальон ТРО 4 рота). Понад рік він захищав небо, але з початком весни його життя обірвалося. 

"На війні він теж був пілотом. Його збили на літаку під Бахмутом. Разом з ним загинув і його штурман", — розповіла нам бортпровідниця Ілона Лебедь.

Дівчина згадує, що працювати в мирному небі з Віктором було спокійно і комфортно. У нього був багатий досвід, тому екіпаж завжди знав — якщо він за штурвалом, то політ буде легким. 

"Він був дуже добрим, постійно розповідав жарти. В умовах якогось негативу в рейсі він міг підняти настрій. Він точно був патріотом своєї країни і до війни, тому я не здивувалася, що він пішов воювати, він би інакше не зміг", — додала дівчина. 

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Для його колег із життя "до" втрата Віктора стала шоком і болем. Вони згадують про нього не лише як про професіонала, а і як про хорошу людину, готову підтримати. І в житті, а тепер і в дописах, вони звертаються до нього на ви, висловлюючи повагу. Але в той же час згадують історії, які доводять — він був простою людиною і хорошим другом. 

Віктор Волинець
Віктор Волинець. Фото: Viktor Volynets / Facebook

"Я пам’ятаю наше відрядження в Запоріжжя…ще старий аеропорт, як ми з вами сиділи і чекали вильоту в душній маленькій кімнаті аеропорту після затримки рейсу через погоду. Всі були дуже стомлені, а ви пішли тихенько і всім нам, дівчаткам, принесли по горнятку кави з тістечком! Це було так несподівано і мило… Ви завжди посміхались, завжди могли заспокоїти і називали мене Оленка, мене так ніхто не називав…", — згадує про нього Олена Раткіна. 

Його колеги до останнього не вірили, що Віктора не стало. Коли з ним обірвався зв'язок, то думали, що він потрапив у полон. Але 2 березня стало відомо, що пілот загинув.

Новини.LIVE висловлюють співчуття рідним та близьким.

Фото: УНІАН

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