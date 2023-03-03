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Под Бахмутом погиб украинский пилот: каким был защитник неба Виктор Волынец

3 марта 2023 17:00
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка
Виктор Волынец погиб под Бахмутом: некролог герою
На войне погиб украинский пилот
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка

В российско-украинской войне погиб пилот Sky Up Airlines Виктор Волынец. С началом полномасштабного вторжения он пошел добровольцем в ТРО и больше года защищал украинское небо. Он погиб под Бахмутом, который сейчас считается самой горячей точкой войны.

Каким был мужчина, положивший жизнь за украинскую независимость, Новини.LIVE узнало у его коллег.

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Опытный пилот Виктор Волынец до 24 февраля 2022 года работал в компании Sky Up Airlines. С первого дня полномасштабной войны пошел добровольцем в терроборону (126 батальон ТРО 4 рота). Больше года он защищал небо, но с началом весны его жизнь оборвалась.

"На войне он тоже был пилотом. Его сбили на самолете под Бахмутом. Вместе с ним погиб и его штурман", — рассказала нам бортпроводница Илона Лебедь.

Девушка упоминает, что работать в мирном небе с Виктором было спокойно и комфортно. У него был богатый опыт, поэтому экипаж всегда знал — если он за штурвалом, то полет будет лёгким.

"Он был очень добрым, постоянно рассказывал шутки. В условиях какого-то негатива в рейсе он мог поднять настроение. Он точно был патриотом своей страны и до войны, поэтому я не удивилась, что он ушел воевать, он бы иначе не смог", — добавила. девушка.

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Для его коллег из жизни "до" потеря Виктора стала шоком и болью. Они вспоминают о нем не только как о профессионале, но и как о хорошем человеке, готовом поддержать. И в жизни, а теперь и в сообщениях, они обращаются к нему на вы, выражая уважение. Но в то же время вспоминают доказывающие истории — он был простым человеком и хорошим другом.

Виктор Волынец
Виктор Волынец. Фото: Viktor Volynets / Facebook

"Я помню нашу командировку в Запорожье... еще старый аэропорт, как мы с вами сидели и ждали вылета в душной маленькой комнате аэропорта после задержки рейса из-за погоды. Все были очень устали, а вы пошли тихонько и всем нам, девочкам, принесли по чашки кофе с пирожным!Это было так неожиданно и мило… Вы всегда улыбались, всегда могли успокоить и называли меня Аленка, меня так никто не называл…", — вспоминает о нем Елена Раткина.

Его коллеги до последнего не верили, что Виктора не стало. Когда с ним оборвалась связь, думали, что он попал в плен. Но 2 марта стало известно, что пилот погиб.

Новини.LIVE выражают соболезнования родным и близким.

Фото: УНИАН

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