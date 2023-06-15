Під Бахмутом загинув відомий фотограф Майдану Роман Чорномаз

Фотограф Роман Чорномаз. Фото: з архіву Героя

У запеклих боях поблизу Бахмута 13 червня загинув український активіст, журналіст, фоторепортер, воїн "Легіону Свободи", учасник Революції гідності, військовослужбовець Національної гвардії України Роман Чорномаз.

Про це повідомили в Інституті масової інформації, посилаючи на пресофіцера в 112 бригади територіальної оборони міста Києва Андрія Ковальова.

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Деталі трагедії

Відомо, що з першого дня війни Роман став снайпером і приєднався до батальйону "Свобода". Він воював у лавах бригади швидкого реагування Національної гвардії України "Рубіж".

"Роман багато років працював у Києві журналістом і фотокореспондентом у багатьох столичних інформагенціях, ми часто зустрічалися на зйомках. Багатолітній український активіст, захисник української мови, учасник всіх українських акцій у столиці, учасник Мовного майдану та Революції Гідності. Роман також був борцем за нашу Автокефальну Українську Православну Церкву. Він верстав легендарну газету "Наша віра", яку видавав Євген Сверстюк", — розповів Ковальов.

Роман Чорномаз. Фото: з архіву Героя

Що відомо про Героя

Роман Чорномаз народився в Умані, Черкаська область, у сім'ї українських націоналістів. Його батько — Богдан Чорномаз — український історик, дисидент і в'язень радянських концтаборів, письменник і громадський діяч, член Української Гельсінської Спілки.

Мати — Тетяна Чорномаз — активістка, багато років очолювала Черкаську обласну організацію "Свободи", нині волонтерка, яка допомагає війську.

Роман Чорномаз. Фото: цифрового архіву Майдану

Нагадаємо, 15 червня у запеклих боях в одній із гарячих точок України загинув молодий український футболіст В'ячеслав Савицький. Йому було всього 25 років.