Под Бахмутом погиб известный фотограф Майдана Роман Черномаз

Фотограф Роман Черномаз. Фото: из архива Героя

В ожесточенных боях вблизи Бахмута 13 июня погиб украинский активист, журналист, фоторепортер, воин "Легиона Свободы", участник Революции достоинства, военнослужащий Национальной гвардии Украины Роман Черномаз.

Об этом сообщили в Институте массовой информации, посылая на пресс-офицера в 112 бригады территориальной обороны города Киева Андрея Ковалева.

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Детали трагедии

Известно, что с первого дня войны Роман стал снайпером и присоединился к батальону "Свобода". Он сражался в рядах бригады быстрого реагирования Национальной гвардии Украины "Рубеж".

"Роман много лет работал в Киеве журналистом и фотокорреспондентом во многих столичных информагентствах, мы часто встречались на съемках. Многолетний украинский активист, защитник украинского языка, участник всех украинских акций в столице, участник Языковой площади и Революции Достоинства. Роман также был борцом за нашу Автокефальную Украинскую Православную Церковь. Он верстал легендарную газету "Наша вера", которую издавал Евгений Сверстюк", — рассказал Ковалев.

Фотограф Роман Черномаз. Фото: из архива Героя

Что известно о Герое

Роман Черномаз родился в Умани, Черкасская область, в семье украинских националистов. Его отец – Богдан Черномаз – украинский историк, диссидент и заключенный советских концлагерей, писатель и общественный деятель, член Украинского Хельсинкского Союза.

Мать — Татьяна Черномаз — активистка, много лет возглавлявшая Черкасскую областную организацию "Свободы", ныне волонтер, помогающую войску.

Роман Черномаз. Фото: цифрового архива Майдана

Напомним, 15 июня в ожесточенных боях в одной из горячих точек Украины погиб молодой украинский футболист Вячеслав Савицкий. Ему было всего 25 лет.