Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Под Бахмутом погиб известный фотограф Майдана Роман Черномаз arrow

Под Бахмутом погиб известный фотограф Майдана Роман Черномаз

15 июня 2023 21:59
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Под Бахмутом погиб известный фотограф Майдана Роман Черномаз
Фотограф Роман Черномаз. Фото: из архива Героя
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В ожесточенных боях вблизи Бахмута 13 июня погиб украинский активист, журналист, фоторепортер, воин "Легиона Свободы", участник Революции достоинства, военнослужащий Национальной гвардии Украины Роман Черномаз.

Об этом сообщили в Институте массовой информации, посылая на пресс-офицера в 112 бригады территориальной обороны города Киева Андрея Ковалева.

Читайте также:

Детали трагедии

Известно, что с первого дня войны Роман стал снайпером и присоединился к батальону "Свобода". Он сражался в рядах бригады быстрого реагирования Национальной гвардии Украины "Рубеж".

"Роман много лет работал в Киеве журналистом и фотокорреспондентом во многих столичных информагентствах, мы часто встречались на съемках. Многолетний украинский активист, защитник украинского языка, участник всех украинских акций в столице, участник Языковой площади и Революции Достоинства. Роман также был борцом за нашу Автокефальную Украинскую Православную Церковь. Он верстал легендарную газету "Наша вера", которую издавал Евгений Сверстюк", — рассказал Ковалев.

Роман Чорномаз
Фотограф Роман Черномаз. Фото: из архива Героя

Что известно о Герое

Роман Черномаз родился в Умани, Черкасская область, в семье украинских националистов. Его отец – Богдан Черномаз – украинский историк, диссидент и заключенный советских концлагерей, писатель и общественный деятель, член Украинского Хельсинкского Союза.

Мать — Татьяна Черномаз — активистка, много лет возглавлявшая Черкасскую областную организацию "Свободы", ныне волонтер, помогающую войску.

Роман Чорномаз
Роман Черномаз. Фото: цифрового архива Майдана

Напомним, 15 июня в ожесточенных боях в одной из горячих точек Украины погиб молодой украинский футболист Вячеслав Савицкий. Ему было всего 25 лет.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:17 Потеря Leopard и Bradley: главный сержант Маркус обратился к украинцам

22:25Когда можно отказаться от получения повестки: разъяснение юриста

11:54 Военнообязанные будут проходить медкомиссию по новой схеме: что изменилось

09:22 Россияне подставили известного украинского певца: тот не стал молчать

07:45 Штрафы в более чем 33 тыс. грн: украинцев ждет наказание за игнорирование налоговой

Спецпроект "Герои в тылу": история железнодорожника Дмитрия Ярошенко

Новость с фото

01:56 Пригожин высмеял РФ, выдавшую уничтоженные украинские комбайны за танки Leopard

04:58 Правительство уменьшило предельный возраст призывников: что это значит

Новость с фото

01:11По Украине ширилась воздушная тревога

10:41 Цыганков заменит Беллингема: что известно

22:25Кого этим летом не призовут в ВСУ: разъяснение юриста

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас