Білгородська область - перекинулася вантажівка з окупантами

Вантажівка з російськими солдатами

У п'ятницю, 27 січня, у Бєлгородській області перекинулася вантажівка "КамАЗ" з російськими військовими. Відомо про шістьох постраждалих, яких доправили до лікарні.

Про це пише ТАCС.

Вантажівка перекинулася

У повідомленні сказано, що вантажівка перекинулася в селищі Гостищеве Яковлівського району близько 09:00. Шістьох постраждалих відправили до військового шпиталю у Бєлгороді.

Важко поранених двоє — один забій поперекового відділу, закритий перелом хребта під питанням, другий закритий перелом поперечних відростків хребців поперекового відділу.

За даними російських ЗМІ, причиною аварії були погодні умови, зокрема низька температура повітря.

Нагадаємо, що наприкінці грудня у тимчасово окупованому Джанкої в Криму пролунало кілька вибухів. Також вибухи були чутні у російському Бєлгороді.

Крім того, 5 грудня у росії сталася масштабна пожежа на нафтопереробному заводі у місті Ангарськ Іркутської області. Внаслідок пожежі загинули двоє людей, до п'яти осіб постраждали.

Також відомо, що 13 грудня у другому за величиною місті російської федерації, Санкт-Петербурзі горів машинобудівний завод "Зірка".

Крім того, 10 грудня у селищі міського типу Радянське в окупованому росією Криму горіли казарми. У цих приміщеннях розміщували кілька тисяч російських мобілізованих.