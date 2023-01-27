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Под Белгородом перевернулся грузовик с оккупантами: есть пострадавшие

27 января 2023 13:14
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Белгородская область - перевернулся грузовик с оккупантами
Грузовик с российскими солдатами
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В пятницу, 27 января, в Белгородской области перевернулся грузовик "КамАЗ" с российскими военными. Известно про шестерых пострадавших, которых доставили в больницу.

Об этом пишет ТАСС.

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Грузовик перевернулся

В сообщении говорится, что грузовик перевернулся в поселке Гостищевой Яковлевского района около 09:00. Шестеріх пострадавших отправили в военній госпиталь в Белгороде.

Тяжело раненых двое — у одного ушиб поясничного отдела, закрытый перелом позвоночника под вопросом, у второго закрытый перелом поперечных отростков позвонков поясничного отдела.

По сведениям российских СМИ, причиной аварии могли быть погодные условия, в частности низкая температура воздуха.

Напомним, что в конце декабря во временно оккупированном Джанкое в Крыму прозвучало несколько взрывов. Также взрывы были слышны в российском Белгороде.

Кроме того, 15 декабря в россии произошел масштабный пожар на нефтеперерабатывающем заводе в городе Ангарск Иркутской области. В результате пожара погибли два человека, до пяти человек пострадали.

Также известно, что 13 декабря во втором по величине городе российской федерации, Санкт-Петербурге горел машиностроительный завод "Звезда".

Кроме того, 10 декабря в поселке городского типа Советское в оккупированном россией Крыму горели казармы. В этих помещениях размещали до нескольких тысяч русских мобилизованных.

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