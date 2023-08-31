Під час атак РФ на Київщину зафіксували сейсмічну активність: чому це важливо

Українське ППО працює по ворожих цілях. Фото: Генштаб

Дослідники з Норвегії та України задокументували сейсмічну активність під час російських атак на Київщину. Експерти фіксували авіаційні, артилерійські та ракетні удари ворога.

Про це повідомляють The New York Times.

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Навіщо потрібне дослідження

Вони визначили місця вибухів з точністю до кількох кілометрів і приблизно оцінили масштаби кожної атаки. До прикладу, вибух в аеропорту Гостомеля на четвертий день повномасштабного вторгнення РФ мав магнітуду невеликого землетрусу — 0,2.

Науковці наголошують, що їхнє дослідження може допомогти виявити незадокументовані атаки, а також створити доказову базу проти фейків і пропаганди.

Раніше ми розповідали, що російські окупанти в ніч на 27 серпня обстріляли Київську область. Внаслідок ракетного удару було пошкоджено 10 приватних будинків.

Нагадаємо, внаслідок ракетної атаки на Київську область 16 червня в області постраждали троє людей. Також є значні пошкодження будинків.