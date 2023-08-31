Під час атак РФ на Київщину зафіксували сейсмічну активність: чому це важливо
Дослідники з Норвегії та України задокументували сейсмічну активність під час російських атак на Київщину. Експерти фіксували авіаційні, артилерійські та ракетні удари ворога.
Про це повідомляють The New York Times.
Навіщо потрібне дослідження
Вони визначили місця вибухів з точністю до кількох кілометрів і приблизно оцінили масштаби кожної атаки. До прикладу, вибух в аеропорту Гостомеля на четвертий день повномасштабного вторгнення РФ мав магнітуду невеликого землетрусу — 0,2.
Науковці наголошують, що їхнє дослідження може допомогти виявити незадокументовані атаки, а також створити доказову базу проти фейків і пропаганди.
Раніше ми розповідали, що російські окупанти в ніч на 27 серпня обстріляли Київську область. Внаслідок ракетного удару було пошкоджено 10 приватних будинків.
Нагадаємо, внаслідок ракетної атаки на Київську область 16 червня в області постраждали троє людей. Також є значні пошкодження будинків.