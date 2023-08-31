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В ходе атак РФ на Киевськую область зафиксировали сейсмическую активность: почему это важно

31 августа 2023 19:28
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В ходе атак РФ на Киевськую область зафиксировали сейсмическую активность: почему это важно
Украинское ПВО работает по вражеским целям. Фото: Генштаб
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Исследователи из Норвегии и Украины задокументировали сейсмическую активность во время российских атак на Киевщину. Эксперты фиксировали авиационные, артиллерийские и ракетные удары противника.

Об этом сообщают The New York Times.

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Зачем нужно исследование

Они определили места взрывов с точностью в несколько километров и примерно оценили масштабы каждой атаки. К примеру, взрыв в аэропорту Гостомеля на четвертый день полномасштабного вторжения РФ имел магнитуду небольшого землетрясения — 0,2.

Ученые отмечают, что их исследование может помочь выявить незадокументированные атаки, а также создать доказательную базу против фейков и пропаганды.

Ранее мы рассказывали, что российские оккупанты в ночь на 27 августа обстреляли Киевскую область. В результате ракетного удара были повреждены 10 частных домов.

Напомним, в результате ракетной атаки на Киевскую область 16 июня в области пострадали три человека. Также имеются значительные повреждения домов.

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