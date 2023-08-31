В ходе атак РФ на Киевськую область зафиксировали сейсмическую активность: почему это важно
Исследователи из Норвегии и Украины задокументировали сейсмическую активность во время российских атак на Киевщину. Эксперты фиксировали авиационные, артиллерийские и ракетные удары противника.
Об этом сообщают The New York Times.
Зачем нужно исследование
Они определили места взрывов с точностью в несколько километров и примерно оценили масштабы каждой атаки. К примеру, взрыв в аэропорту Гостомеля на четвертый день полномасштабного вторжения РФ имел магнитуду небольшого землетрясения — 0,2.
Ученые отмечают, что их исследование может помочь выявить незадокументированные атаки, а также создать доказательную базу против фейков и пропаганды.
Ранее мы рассказывали, что российские оккупанты в ночь на 27 августа обстреляли Киевскую область. В результате ракетного удара были повреждены 10 частных домов.
Напомним, в результате ракетной атаки на Киевскую область 16 июня в области пострадали три человека. Также имеются значительные повреждения домов.