Під час головування в Раді ЄС Іспанія зосередиться на підтримці України
Іспанія під час головування у Раді ЄС зосередиться на підтримці України. Цю заяву було оприлюднено після конференції держсекретаря США Ентоні Блінкена та глави МЗС Іспанії Хосе Мануеля Альбареса.
Про це інформує новинний телеграм канал Ми — Україна.
Іспанія підтримуватиме Україну
"Іспанія дала чітко зрозуміти, що забезпечення постійної підтримки України та принципів, закладених у Статуті ООН, зокрема щодо національного суверенітету й територіальної незалежності, буде в центрі уваги її майбутнього головування в Раді ЄС", — сказав держсекретар США Ентоні Блінкен.
Глава МЗС Іспанії заявив, що підтримка з боку його країни буде поки на кордонах України знову не настане мир і Україна не зможе відновити повний суверенітет.
Нагадаємо, що нещодавно Іспанія почала передачу танків Leopard-2. Відомо, що 6 одиниць уже прибули до північної частини країни в порт "Сантандер".