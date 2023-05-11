Під час головування в Раді ЄС Іспанія зосередиться на підтримці України

Глава МЗС Іспанії Хосе Мануель Альбарес. Фото: Reuters

Іспанія під час головування у Раді ЄС зосередиться на підтримці України. Цю заяву було оприлюднено після конференції держсекретаря США Ентоні Блінкена та глави МЗС Іспанії Хосе Мануеля Альбареса.

Про це інформує новинний телеграм канал Ми — Україна.

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"Іспанія дала чітко зрозуміти, що забезпечення постійної підтримки України та принципів, закладених у Статуті ООН, зокрема щодо національного суверенітету й територіальної незалежності, буде в центрі уваги її майбутнього головування в Раді ЄС", — сказав держсекретар США Ентоні Блінкен.

Глава МЗС Іспанії заявив, що підтримка з боку його країни буде поки на кордонах України знову не настане мир і Україна не зможе відновити повний суверенітет.

Держсекретар США Ентоні Блінкен і глава МЗС Іспанії Хосе Мануель Альбарес у Вашингтоні. Фото: Reuters

Нагадаємо, що нещодавно Іспанія почала передачу танків Leopard-2. Відомо, що 6 одиниць уже прибули до північної частини країни в порт "Сантандер".