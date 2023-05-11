Во время председательства в Совете ЕС Испания сосредоточится на поддержке Украины

Глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес. Фото: Reuters

Испания во время председательства в Совете ЕС будет сосредоточена на поддержке Украины. Это заявление было обнародовано после конференции госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД Испании Хосе Мануэля Альбареса.

Об этом информирует новостной телеграмм канал Мы — Украина.

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Испания будет поддерживать Украину

"Испания дала четко понять, что обеспечение постоянной поддержки Украины и принципов, заложенных в Уставе ООН, в частности, относительно национального суверенитета и территориальной независимости, будет в центре внимания ее будущего председательства в Совете ЕС", — сказал госсекретарь США Энтони Блинкен.

Глава МИД Испании заявил, что поддержка со стороны его страны будет пока на границах Украины снова не наступит мир и Украина не сможет восстановить полный суверенитет.

Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес в Вашингтоне. Фото: Reuters

Напомним, что недавно Испания приступила к передаче танков Leopard-2. Известно, что 6 единиц уже прибыли в северную часть страны в порт "Сантандер".