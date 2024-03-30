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Під час великоднього звернення Шольц заявив про необхідність подальшої підтримки України

30 березня 2024 14:15
оновлено: 14:26
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Під час великоднього звернення Шольц заявив про необхідність подальшої підтримки України
Канцлер Німеччини Олаф Шольц. Фото: скриншот з відео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Канцлер Німеччини Олаф Шольц у суботу, 30 березня, звернувся до громадян у відеоподкасті. Він наголосив на необхідності продовження підтримки України у майбутньому.

Відповідне відеозвернення Шольц опублікував в X.

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Шольц закликав підтримувати Україну

З нагоди Великодніх молитов за мир федеральний канцлер Олаф Шольц нагадав про умови для справедливого миру і закликав до подальшої підтримки України.

"Мир без свободи означає гноблення. Не буває миру без справедливості. Ось чому ми підтримуємо Україну в її боротьбі за справедливий мир — так довго, як це буде необхідно", — сказав він.

Німецький канцлер наголосив, що підтримка України потрібна "також для нас та для нашої безпеки", маючи на увазі країни Європи.

"Протягом багатьох десятиліть мир в Європі базувався на дуже важливому принципі: кордони не повинні пересуватися силою. Ніколи знову! А Росія Владіміра Путіна порушила цей принцип", — йдеться в його заяві.

За його словами, Німеччина також інвестуватиме більше у власну безпеку і триматиме країну разом, а не дасть себе розірвати на частини.

Раніше Шольц заявив, що Німеччина буде підтримувати Україну стільки, скільки це буде необхідним. 

Також ми писали, що очільниця МЗС ФРН Анналена Бербок намагається вмовити канцлера надати Україні крилаті ракети Taurus. 

Німеччина
фінансова допомога
військова допомога
Олаф Шольц
війна в Україні

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