Во время пасхального обращения Шольц заявил о необходимости дальнейшей поддержки Украины

Канцлер Германии Олаф Шольц. Фото: скриншот с видео

Канцлер Германии Олаф Шольц в субботу, 30 марта, обратился к гражданам в видеоподкасте. Он отметил необходимость продолжения поддержки Украины в будущем.

Соответствующее видеообращение Шольц опубликовал в X.

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Wir alle sehnen uns nach einer friedlicheren Welt. В день Ostergottesdiensten beten Christen dafür. Wahr ist auch: Frieden ohne Freiheit heißt Unterdrückung, ohne Gerechtigkeit gibt es keinen. Wir unterstützen die Ukraine im Kampf für einen gerechten Frieden - so lange wie nötig. pic.twitter.com/LizCoaMA1F — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) 30 марта 2024

Шольц призвал поддерживать Украину

По случаю Пасхальных молитв о мире федеральный канцлер Олаф Шольц напомнил об условиях для справедливого мира и призвал к дальнейшей поддержке Украины.

"Мир без свободы означает угнетение. Не бывает мира без справедливости. Вот почему мы поддерживаем Украину в ее борьбе за справедливый мир — так долго, как это будет необходимо", — сказал он.

Немецкий канцлер подчеркнул, что поддержка Украины нужна "также для нас и нашей безопасности", имея в виду страны Европы.

"В течение многих десятилетий мир в Европе базировался на очень важном принципе: границы не должны передвигаться силой. Никогда снова! А Россия Владимира Путина нарушила этот принцип", — говорится в его заявлении.

По его словам, Германия также будет инвестировать больше в свою безопасность и будет держать страну вместе, а не даст себя разорвать на части.

Ранее Шольц заявил, что Германия будет поддерживать Украину столько, сколько это будет необходимо.

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