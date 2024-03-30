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Во время пасхального обращения Шольц заявил о необходимости дальнейшей поддержки Украины

30 марта 2024 14:15
обновлено: 14:26
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Во время пасхального обращения Шольц заявил о необходимости дальнейшей поддержки Украины
Канцлер Германии Олаф Шольц. Фото: скриншот с видео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Канцлер Германии Олаф Шольц в субботу, 30 марта, обратился к гражданам в видеоподкасте. Он отметил необходимость продолжения поддержки Украины в будущем.

Соответствующее видеообращение Шольц опубликовал в X.

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Шольц призвал поддерживать Украину

По случаю Пасхальных молитв о мире федеральный канцлер Олаф Шольц напомнил об условиях для справедливого мира и призвал к дальнейшей поддержке Украины.

"Мир без свободы означает угнетение. Не бывает мира без справедливости. Вот почему мы поддерживаем Украину в ее борьбе за справедливый мир — так долго, как это будет необходимо", — сказал он.

Немецкий канцлер подчеркнул, что поддержка Украины нужна "также для нас и нашей безопасности", имея в виду страны Европы.

"В течение многих десятилетий мир в Европе базировался на очень важном принципе: границы не должны передвигаться силой. Никогда снова! А Россия Владимира Путина нарушила этот принцип", — говорится в его заявлении.

По его словам, Германия также будет инвестировать больше в свою безопасность и будет держать страну вместе, а не даст себя разорвать на части.

Ранее Шольц заявил, что Германия будет поддерживать Украину столько, сколько это будет необходимо.

Также мы писали, что глава МИД ФРГ Анналена Бербок пытается уговорить канцлера предоставить Украине крылатые ракеты Taurus.

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Олаф Шольц
война в Украине

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