Понад 120 тіл — з масового поховання під Ізюмом досі залишаються неопізнанні загиблі

Масові поховання під Ізюмом

У Харківській області залишаються неідентифікованими 122 тіла, які були знайдені під Ізюмом на місці масового поховання загиблих внаслідок російської агресії. Наразі отримано ДНК-профілі всіх загиблих, і слідство очікує, що до правоохоронців звернуться їхні родичі.

Про це розповів начальник СУ ГУ НП у Харківській області Сергій Болвінов в етері Kharkiv Media Hub, передає УНН.

Неідентифіковані тіла під Ізюмом

"У справі про ізюмське місце масового поховання: людей там ховали неналежним чином, і стан тіл загиблих дуже поганий. Ми проводимо усі необхідні експертизи, в усіх випадках призначаємо ДНК-експертизи... Наразі у нас залишається 122 невпізнані жертви, які загинули в результаті російської агресії і були поховані на ізюмському масовому кладовищі. Ми проводимо роботу з ідентифікації", — сказав Болвінов.

За його словами, після того, як до поліції звернеться родич загиблого, слідчі проведуть ДНК-експертизу на встановлення спорідненості. Потім правоохоронці видадуть тіло загиблого та продовжать розслідування справи.

Поліцейський повідомив, що на території Харківської області було ексгумовано понад 740 тіл вбитих цивільних, встановлено 27 місць, де незаконно утримували мирних жителів.

Окрім цього, Болвінов розповів, що за рік повномасштабного вторгнення поліція Харківської області зафіксувала майже 10 000 кримінальних проваджень щодо фактів обстрілів цивільних об'єктів, наявності катівень, де людей незаконно утримували, та провела роботу щодо ексгумації тіл загиблих. На сьогодні правоохоронці зафіксували 1 780 вбитих цивільних, ще 74 — загиблі діти.

Нагадаємо, ЗСУ звільнили Ізюм 11 вересня. Місто перебувало під окупацією з початку квітня. Окупації міста передувала його блокада й важкі бої.

Невдовзі після звільнення Ізюма від росіян, 15 вересня, в лісосмузі на території міста виявили масові поховання. Начальник слідчого управління поліції Харківської області Сергій Болвінов сказав, що під Ізюмом знайшли близько 440 могил.