Более 120 тел — из массового захоронения под Изюмом до сих пор остаются неопознанные погибшие

Массовые захоронения под Изюмом

В Харьковской области остаются неидентифицированными 122 тела, найденных под Изюмом на месте массового захоронения погибших в результате российской агрессии. Получены ДНК-профили всех погибших, и следствие ожидает, что к правоохранителям обратятся их родственники.

Об этом рассказал начальник СУ ГУ ЧП в Харьковской области Сергей Болвинов в эфире Kharkiv Media Hub, передает УНН.

Неидентифицированные тела под Изюмом

"По делу об изюмском месте массового захоронения: людей там хоронили ненадлежащим образом, и состояние тел погибших очень плохое. Мы проводим все необходимые экспертизы, во всех случаях назначаем ДНК-экспертизы... Сейчас у нас остается 122 неопознанные жертвы, погибшие в результате российской агрессии и были похоронены на изюмском массовом кладбище. Мы проводим работу по идентификации", — сказал Болвинов.

По его словам, после того, как в полицию обратится родственник погибшего, следователи проведут ДНК-экспертизу на установление родства. Затем правоохранители выдадут тело погибшего и продолжат расследование дела.

Полицейский сообщил, что на территории Харьковской области было эксгумировано более 740 тел убитых гражданских, установлено 27 мест, где незаконно удерживали мирных жителей.

Кроме этого, Болвинов рассказал, что за год полномасштабного вторжения полиция Харьковской области зафиксировала почти 10 000 уголовных производств по фактам обстрелов гражданских объектов, наличия застенков, где людей незаконно удерживали, и провела работу по эксгумации тел погибших. На сегодня правоохранители зафиксировали 1 780 убитых гражданских, еще 74 — погибшие дети.

Напомним, ВСУ освободили Изюм 11 сентября. Город находился под оккупацией с начала апреля. Оккупации города предшествовала его блокада и тяжелые бои.

Вскоре после освобождения Изюма от россиян, 15 сентября в лесополосе на территории города обнаружили массовые захоронения. Начальник следственного управления полиции Харьковской области Сергей Болвинов сказал, что под Изюмом обнаружили около 440 могил.