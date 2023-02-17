В районі Лимана аеророзвідка Нацгвардії допомогла знищити 20 одиниць техніки рф

Під Лиманом завдяки аеророзвідці Нацгвардії було знищено понад 20 одиниць російської техніки
На Лиманському напрямку російські окупаційні війська втратили сім танків і десять бронемашин завдяки аеророзвідці НГУ. Артилеристи ЗСУ ліквідували виявлені нацгвардійцями цілі.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ України.
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Успіх під Лиманом
Група аеророзвідки 27 Печерської бригади Національної гвардії, яка воює в районі Лимана, успішно виявляє російську техніку.
За останній тиждень нацгвардійці ідентифікували сім танків, десять бронемашин і три міномети.
Цю інформацію використали артилеристи ЗСУ, які знищили виявлені аеророзвідкою Нацгвардії цілі.
Майже 300 цілей на фронті
Заступник директора Департаменту планування застосування Головного управління НГУ полковник Микола Уршалович наголосив, що аеророзвідка Нацгвардії активно працює по усьому театру бойових дій.
За тиждень нацгвардійці виявили і допомогли знищити 278 ворожих цілей.
Нагадаємо, кілька днів тому на Харківщині співробітники прикордонного загону помітили і допомогли ЗСУ ліквідувати два російські безпілотники.
Фото: МВС