В районе Лимана аэроразведка Нацгвардии помогла уничтожить 20 единиц техники рф

На всех участках фронта аэроразведка Национальной гвардии за неделю обнаружила около 300 целей армии россии

На Лиманском направлении российские оккупационные войска потеряли семь танков и десять бронемашин благодаря аэроразведке НГУ. Артиллеристы ВСУ ликвидировали выявленные нацгвардейцами цели.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

Успех под Лиманом

Группа аэроразведки 27 Печерской бригады Национальной гвардии, воюющей в районе Лимана, успешно выявляет российскую технику.

За последнюю неделю нацгвардейцы идентифицировали семь танков, десять бронемашин и три миномета.

Эту информацию использовали артиллеристы ВСУ, уничтожившие обнаруженные аэроразведкой Нацгвардии цели.

Почти 300 целей на фронте

Заместитель директора Департамента планирования применения Главного управления НГУ полковник Николай Уршалович подчеркнул, что аэроразведка Нацгвардии активно работает по всему театру боевых действий.

Через неделю нацгвардейцы обнаружили и помогли уничтожить 278 вражеских целей.

Напомним, несколько дней назад в Харьковской области сотрудники пограничного отряда заметили и помогли ВСУ ликвидировать два российских беспилотника.

Фото: МВД