Під Лиманом з'явилися кадировці: у ЗСУ пояснили, що це означає

Кадировці з батальйону "Ахмат" на російсько-українській війні. Фото: росЗМІ

На півночі Луганської області, на Лиманському і Куп’янському напрямках були помічені військовослужбовці батальйону "Ахмат". Поява кадировців, імовірно, свідчить про великі втрати регулярної російської армії.

Про це речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий повідомив в ефірі одного із українських телеканалів.

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У окупаційних підрозділах, які дислокуються на території Луганської області, спостерігаються зміни.

Так, на деяких ділянках фронту були помічені військовослужбовці батальйону "Ахмат", так звані кадировці.

Що це означає

Кадировців помітили на Лиманському та Куп’янському напрямках.

За словами Череватого, залучення представників батальйону "Ахмат", який уже брали участь у боях на території України, підтверджує великі втрати регулярної російської армії, яка намагається штурмувати позиції української оборони на півночі Луганської області.

Нагадаємо, що раніше багато кадировців було помічено в окупованому Мелітополі (Запорізька область). Там вони займалися контролем мобілізованих російських резервістів.