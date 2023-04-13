Под Лиманом появились кадыровцы: в ВСУ объяснили, что это означает

Кадыровцы из батальона "Ахмат" на российско-украинской войне. Фото: росСМИ

На севере Луганской области, Лиманском и Купянском направлениях были замечены военнослужащие батальона "Ахмат". Появление кадыровцев, вероятно, свидетельствует о больших потерях регулярной российской армии.

Об этом пресс-секретарь Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый сообщил в эфире одного из украинских телеканалов.

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В оккупационных подразделениях, дислоцируемых на территории Луганской области, наблюдаются изменения.

Так, на некоторых участках фронта были замечены военнослужащие батальона "Ахмат", так называемые кадыровцы.

Что это значит

Кадыровцев заметили на Лиманском и Купянском направлениях.

По словам Череватого, привлечение представителей батальона "Ахмат", уже участвовавшего в боях на территории Украины, подтверждает большие потери регулярной российской армии, пытающейся штурмовать позиции украинской обороны на севере Луганской области.

Напомним, что ранее многие кадыровцы были замечены в оккупированном Мелитополе (Запорожская область). Там они занимались контролем мобилизованных русских резервистов.