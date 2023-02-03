На Донеччині окупанти почали обшукувати першокласників

Під Маріуполем окупанти обшукують навіть телефони першокласників
Російські окупанти беруть під повний контроль населення захоплених територій Донецької області. Зокрема, у сусідніх із Маріуполем селах почали перевіряти телефони у школярів.
Про це повідомив у Telegram радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
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Обшуки першачків
В останні два дні, за інформацією, отриманою Андрющенком, проводиться тотальна зачистка у селах, що прилягають до Маріуполя.
Йдеться про ті населені пункти, на північ від знищеного окупантами міста, де розквартировані російські війська.
Представники Федеральної служби безпеки російської федерації обходять кожен будинок у селі. Проводяться обшуки, перевіряються листування і ґаджети.
У школі села Павлополь окупанти почали перевіряти телефони першокласників.
Контроль над інтернетом
В окупаційних "адміністраціях" захопленого і практично знищеного росіянами Маріуполя встановлюють обладнання, потрібне для повного контролю інтернет-трафіку робітників та відвідувачів цих "організацій".
Попередньо встановлення та налагодження роботи цих систем має завершитися за чотири тижні.
"Повний контроль всіх гаджетів та їх трафіку. Причина - намагання побороти постійний витік інформації", — так пояснив Андрющенко логіку дій російських окупантів.
Мовчазна реакція на вибух у "Порт-Сіті"
Також радник міського голови відзначив несподівану мовчанку окупаційних пабліків та “адміністрації” про вибух у ТРЦ "Порт-Сіті".
На думку Андрющенка, росіяни не знають, як реагувати на цю подію, тож вирішили її замовчати.
"Окупанти навіть не мали змоги оперативно вигадати "розмінування" або "всі цілі збито", — наголосив радник офіційного міського голови Маріуполя.
Нагадаємо, 1 лютого у Маріуполі сталася низка вибухів. Вибухи прогриміли у районі ТРЦ "ПортСіті" та 23-го мікрорайону.
За інформацією офіційної Маріупольської міської ради, саме там базувалися підрозділи російських окупаційних військ.
Фото з російських ЗМІ