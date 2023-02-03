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​​​​​​​Під Маріуполем окупанти обшукують навіть телефони першокласників

3 лютого 2023 11:13
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко
На Донеччині окупанти почали обшукувати першокласників
Росіяни на окупованих територіях тероризують школярів
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко

Російські окупанти беруть під повний контроль населення захоплених територій Донецької області. Зокрема, у сусідніх із Маріуполем селах почали перевіряти телефони у школярів.

Про це повідомив у Telegram радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

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Обшуки першачків

В останні два дні, за інформацією, отриманою Андрющенком, проводиться тотальна зачистка у селах, що прилягають до Маріуполя.

Йдеться про ті населені пункти, на північ від знищеного окупантами міста, де розквартировані російські війська.

Представники Федеральної служби безпеки російської федерації обходять кожен будинок у селі. Проводяться обшуки, перевіряються листування і ґаджети.

У школі села Павлополь окупанти почали перевіряти телефони першокласників.

Контроль над інтернетом

В окупаційних "адміністраціях" захопленого і практично знищеного росіянами Маріуполя встановлюють обладнання, потрібне для повного контролю інтернет-трафіку робітників та відвідувачів цих "організацій".

Попередньо встановлення та налагодження роботи цих систем має завершитися за чотири тижні.

"Повний контроль всіх гаджетів та їх трафіку. Причина - намагання побороти постійний витік інформації", — так пояснив Андрющенко логіку дій російських окупантів.

Мовчазна реакція на вибух у "Порт-Сіті"

Також радник міського голови відзначив несподівану мовчанку окупаційних пабліків та “адміністрації” про вибух у ТРЦ "Порт-Сіті".

На думку Андрющенка, росіяни не знають, як реагувати на цю подію, тож вирішили її замовчати.

"Окупанти навіть не мали змоги оперативно вигадати "розмінування" або "всі цілі збито", — наголосив радник офіційного міського голови Маріуполя.

Нагадаємо, 1 лютого у Маріуполі сталася низка вибухів. Вибухи прогриміли у районі ТРЦ "ПортСіті" та 23-го мікрорайону. 

За інформацією офіційної Маріупольської міської ради, саме там базувалися підрозділи російських окупаційних військ.

Фото з російських ЗМІ

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