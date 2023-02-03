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​​​Под Мариуполем оккупанты обыскивают даже телефоны первоклассников

3 февраля 2023 11:13
vladymyr-mylenko.jpg - Владимир Мыленко
В Донецкой области оккупанты начали обыскивать первоклассников
Россияне на оккупированных территориях терроризируют школьников
vladymyr-mylenko.jpg - Владимир Мыленко

Российские оккупанты берут под полный контроль населения захваченных территорий Донецкой области. В частности, в соседних с Мариуполем селах стали проверять телефоны у школьников.

Об этом сообщил в Telegram советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

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Обыски первоклашек

В последние два дня, по информации, полученной Андрющенко, проводится тотальная зачистка в селах, прилегающих к Мариуполю.

Речь идет о тех населенных пунктах, к северу от уничтоженного оккупантами города, где расквартированы российские войска.

Представители Федеральной службы безопасности российской федерации обходят каждый дом в деревне. Проводятся обыски, проверяются переписка и гаджеты.

В школе села Павлополь оккупанты начали проверять телефоны первоклассников.

Контроль над интернетом

В оккупационных "администрациях" захваченного и практически уничтоженного россиянами Мариуполя устанавливают оборудование, необходимое для полного контроля интернет-трафика рабочих и посетителей этих "организаций".

Предварительно установка и отладка работы этих систем должна завершиться через четыре недели.

"Полный контроль всех гаджетов и их трафика. Причина – попытка побороть постоянную утечку информации", — так объяснил Андрющенко логику действий российских оккупантов.

Молчаливая реакция на взрыв в "Порт-Сити"

Также советник городского головы отметил неожиданное молчание оккупационных пабликов и администрации о взрыве в ТРЦ "Порт-Сити".

По мнению Андрющенко, россияне не знают, как реагировать на это событие, поэтому решили его замолчать.

"Оккупанты даже не могли оперативно придумать "разминирование" или "все цели сбиты", — подчеркнул советник официального городского головы Мариуполя.

Напомним, 1 февраля в Мариуполе произошел ряд взрывов. Взрывы прогремели в районе ТРЦ "ПортСити" и 23-го микрорайона.

По информации официального Мариупольского городского совета, именно там базировались подразделения российских оккупационных войск.

Фото из российских СМИ

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