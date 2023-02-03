В Донецкой области оккупанты начали обыскивать первоклассников

Под Мариуполем оккупанты обыскивают даже телефоны первоклассников
Российские оккупанты берут под полный контроль населения захваченных территорий Донецкой области. В частности, в соседних с Мариуполем селах стали проверять телефоны у школьников.
Об этом сообщил в Telegram советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.
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Обыски первоклашек
В последние два дня, по информации, полученной Андрющенко, проводится тотальная зачистка в селах, прилегающих к Мариуполю.
Речь идет о тех населенных пунктах, к северу от уничтоженного оккупантами города, где расквартированы российские войска.
Представители Федеральной службы безопасности российской федерации обходят каждый дом в деревне. Проводятся обыски, проверяются переписка и гаджеты.
В школе села Павлополь оккупанты начали проверять телефоны первоклассников.
Контроль над интернетом
В оккупационных "администрациях" захваченного и практически уничтоженного россиянами Мариуполя устанавливают оборудование, необходимое для полного контроля интернет-трафика рабочих и посетителей этих "организаций".
Предварительно установка и отладка работы этих систем должна завершиться через четыре недели.
"Полный контроль всех гаджетов и их трафика. Причина – попытка побороть постоянную утечку информации", — так объяснил Андрющенко логику действий российских оккупантов.
Молчаливая реакция на взрыв в "Порт-Сити"
Также советник городского головы отметил неожиданное молчание оккупационных пабликов и администрации о взрыве в ТРЦ "Порт-Сити".
По мнению Андрющенко, россияне не знают, как реагировать на это событие, поэтому решили его замолчать.
"Оккупанты даже не могли оперативно придумать "разминирование" или "все цели сбиты", — подчеркнул советник официального городского головы Мариуполя.
Напомним, 1 февраля в Мариуполе произошел ряд взрывов. Взрывы прогремели в районе ТРЦ "ПортСити" и 23-го микрорайона.
По информации официального Мариупольского городского совета, именно там базировались подразделения российских оккупационных войск.
Фото из российских СМИ