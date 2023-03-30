Євген Солнцев - що відомо про кандидата у прем'єри так званої ДНР

Протеже Пушиліна переїхав на тимчасово окуповані території менше ніж рік тому

Глава так званої "ДНР" Денис Пушилін запропонував призначити на посаду "прем'єр-міністра" бананової республіки нинішнього "першого віце-прем'єра" Євгена Солнцева. Розповідаємо, що відомо про майбутнього "очільника уряду" сепаратистського квазідержавного утворення.

Хто такий Євген Солнцев

Громадянин рф Євген Солнцев народився 1980 року у Воронежі.

У 2002 році він отримав диплом Воронезького державного архітектурно-будівельного інституту (спеціальність "промислове та цивільне будівництво"), у 2010 році закінчив аспірантуру Московського державного будівельного університету.

Того ж року Солнцев став кандидатом технічних наук, захистивши дисертацію "Методичні засади територіально-просторового розвитку об'єктів олімпійських поселень (на прикладі транспортної інфраструктури олімпійських об'єктів Сочі)".

З 2004 по 2016 рік працював на керівних посадах у різних філіях ВАТ "Российские железные дороги" ("РЖД").

З 2016 по 2022 рік обіймав посаду помічника міністра будівництва та житлово-комунального господарства російської федерації.

У 2022 році Солнцева було відряджено на тимчасово окуповані території Донбасу. 8 червня 2022 року він був призначений заступником "глави уряду" так званої "ДНР", а 11 листопада того ж року — першим заступником "глави уряду".

Євген Солнцев

Згідно з заявою Пушиліна, Євген Солнцев відповідає в уряді квазіреспубліки за відновлення та будівництво — тобто блок, який показав, на думку Пушиліна, "високу результативність".

Життя під санкціями

Міжнародна громадськість також "високо" оцінила роботу російського чиновника в "ДНР": Євгена Солнцева внесено до санкційних списків Євросоюзу, Великої Британії, Канади, Швейцарії, Японії та Нової Зеландії.

"Він (Солнцев) несе відповідальність за, підтримку та реалізацію дій та політики, які підривають чи загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України чи стабільності чи безпеці в Україні, та які перешкоджають роботі міжнародних організацій в Україні", — повідомляє офіційний сайт проекту "Війна & санкції" .