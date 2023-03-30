Евгений Солнцев - что известно о кандидате в премьеры так называемой ДНР

Протеже Пушилина переехал на временно оккупированные территории меньше года назад

Глава так называемой "ДНР" Денис Пушилин предложил назначить на пост "премьер-министра" банановой республики нынешнего "первого вице-премьера" Евгения Солнцева. Рассказываем, что известно о будущем "главе правительства" сепаратистского квазигосударственного образования.

Кто такой Евгений Солнцев

Гражданин рф Евгений Солнцев родился в 1980 году в Воронеже.

В 2002 году он получил диплом Воронежского государственного архитектурно-строительного института (специальность "промышленное и гражданской строительство"), в 2010 году окончил аспирантуру Московского государственного строительного университета.

В том же году Солнцев стал кандидатом технических наук, защитив диссертацию "Методические основы территориально-пространственного развития объектов олимпийских поселений (на примере транспортной инфраструктуры олимпийских объектов Сочи)".

С 2004 по 2016 год работал на руководящих должностях в различных филиалах ОАО "Российские железные дороги" ("РЖД").

С 2016 по 2022 год занимал должность помощника министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства российской федерации.

В 2022 году Солнцев был командирован на временно оккупированные территории Донбасса. 8 июня 2022 года он был назначен заместителем "главы правительства" так называемой "ДНР", а 11 ноября того же года — первым заместителем "главы правительства".

Евгений Солнцев

Согласно заявлению Пушилина, Евгений Солнцев отвечает в правительстве квазиреспублики за восстановление и строительство — то есть блок, показавший, по мнению Пушилина, "высокую результативность".

Жизнь под санкциями

Международная общественность также "высоко" оценила работу российского чиновника в "ДНР": Евгений Солнцев внесен в санкционные списки Евросоюза, Великобритании, Канады, Швейцарии, Японии и Новой Зеландии.

"Он (Солнцев) несет ответственность за поддержку и реализацию действий и политики, подрывающих либо угрожающих территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины или стабильности либо безопасности в Украине, а также препятствующих работе международных организаций в Украине", — сообщает официальный сайт проекта "Війна & санкції".