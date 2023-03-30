Евгений Солнцев - что известно о кандидате в премьеры так называемой ДНР

Под санкциями ЕС, Канады и Швейцарии: что известно о будущем премьере "ДНР" Евгении Солнцеве
Глава так называемой "ДНР" Денис Пушилин предложил назначить на пост "премьер-министра" банановой республики нынешнего "первого вице-премьера" Евгения Солнцева. Рассказываем, что известно о будущем "главе правительства" сепаратистского квазигосударственного образования.
Кто такой Евгений Солнцев
Гражданин рф Евгений Солнцев родился в 1980 году в Воронеже.
-
ГУР перехватили разговор оккупанта: без отпуска он перестреляет своих командиров
-
В Румынии изменят условия помощи украинцам: на какие суммы можно рассчитывать
-
Представители элит рф пытаются установить контакт с Украиной и просят гарантии безопасности, — ГУР
-
Манипуляции рф с сроками "зернового соглашения": посол сообщил, на чьей стороне Турция
-
Секреты украинских бабушек: как приготовить вкусный и нежный кулич по старинному рецепту
-
Цветет и пахнет: в Одессе посадили 50 тысяч маргариток и виол
-
McDonald's открыл ресторан в еще одном городе
-
Как украинские артиллеристы уничтожают врага под Бахмутом: Залужный показал мощные фото
-
путин подписал указ о весеннем призыве: сколько планируют набрать людей
-
Руни рассказал, что думает об игре Рашфорда в этом сезоне
В 2002 году он получил диплом Воронежского государственного архитектурно-строительного института (специальность "промышленное и гражданской строительство"), в 2010 году окончил аспирантуру Московского государственного строительного университета.
В том же году Солнцев стал кандидатом технических наук, защитив диссертацию "Методические основы территориально-пространственного развития объектов олимпийских поселений (на примере транспортной инфраструктуры олимпийских объектов Сочи)".
С 2004 по 2016 год работал на руководящих должностях в различных филиалах ОАО "Российские железные дороги" ("РЖД").
С 2016 по 2022 год занимал должность помощника министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства российской федерации.
В 2022 году Солнцев был командирован на временно оккупированные территории Донбасса. 8 июня 2022 года он был назначен заместителем "главы правительства" так называемой "ДНР", а 11 ноября того же года — первым заместителем "главы правительства".
Согласно заявлению Пушилина, Евгений Солнцев отвечает в правительстве квазиреспублики за восстановление и строительство — то есть блок, показавший, по мнению Пушилина, "высокую результативность".
Жизнь под санкциями
Международная общественность также "высоко" оценила работу российского чиновника в "ДНР": Евгений Солнцев внесен в санкционные списки Евросоюза, Великобритании, Канады, Швейцарии, Японии и Новой Зеландии.
"Он (Солнцев) несет ответственность за поддержку и реализацию действий и политики, подрывающих либо угрожающих территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины или стабильности либо безопасности в Украине, а также препятствующих работе международных организаций в Украине", — сообщает официальный сайт проекта "Війна & санкції".