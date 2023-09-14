Ракетний удар по Севастополю, деталі і наслідки

Уражений українськими ракетами ВДК "Мінськ". Фото із соцмереж

Українська армія уже неодноразово здійснювала успішні атаки на російський Чорноморський флот. В ніч з 12 на 13 вересня був завданий удар по кораблях ЧФ Російської Федерації у Севастополі. Про успіхи і наслідки — у сьогоднішньому матеріалі.

Севастополь у вогні

Серпень-вересень 2023 року стали для української армії періодом серйозних успіхів на кримському напрямку. Йдеться поки що не про сухопутну операцію, тут Сили оборони України ще далеко від Армянська та Мелітополя. Але на морському напрямку українські захисники мають низку досягнень.

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Так, в другій половині серпня підрозділи Головного управління розвідки Міноборони України в результаті блискавичної операції деокупували газові бурові платформи, відомі як "вишки Бойка". Ці об’єкти були захоплені російськими окупантами ще в березні 2014 року. А у вересні настав час Севастополя.

У ніч проти 13 вересня окуповане росіянами місто, яке є головною базою Чорноморського флоту країни-агресора, пережило чергову атаку. Як заявили представники окупаційної "влади" Севастополя, українська армія ударила по об’єктах у місті десятьма ракетами. Крім того, також були використані, як і у попередніх атаках, безпілотні апарати, так звані "морські дрони".

Щодо ракет інформація поки що неофіційна. Російські медіаресурси з посиланням на владу та військових говорять про те, що ЗСУ використали ракети Storm Shadow/SCALP. Командувач Повітряних сил ЗС України Микола Олещук не став деталізувати процес операції, але висловив подяку пілотам ПС за "чудову бойову роботу".

Після "Москви" — "Мінськ"

Уже зараз можна констатувати факт ураження українськими ракетами кількох кораблів Чорноморського флоту країни-агресора. Ці наслідки нічної атаки на Севастополь частково визнав і ворог, не уточнюючи, які саме кораблі постраждали внаслідок ракетних ударів.

Втім, згодом з’явилися фотографії з місця подій, які дозволяють більш-менш упевнено стверджувати, що одним із кораблів є великий десантний корабель "Мінськ". І це, як заявив у коментарі для Новини.LIVE військовий експерт Дмитро Снєгирьов, є дуже важливим наслідком для морської частини російсько-української війни.

Як відомо, росіяни ще на початку війни планували висадити десант на українському узбережжі Чорного моря. Зокрема, однією із головних цілей цієї операції мала стати Одеса — найбільше місто на півдні України. Але в квітні 2022 року Росія втратила флагман Чорноморського флоту, ракетний крейсер "Москва". А потім настав час великих десантних кораблів (ВДК). Один із ВДК був знищений вибухом у порту окупованого Бердянська. Інший зазнав пошкоджень під час атаки на порт Новоросійськ, на території Російської Федерації. І от у Севастополі, як повідомляють неофіційні джерела, серйозних пошкоджень зазнав ВДК "Мінськ".

Ідентифікація пошкоджень на ВДК "Мінськ".

Фото із соцмереж

Таким чином, підкреслив Дмитро Снєгирьов, російські плани щодо висадки десанту в районі Одеси чи на інших ділянках українського узбережжя виглядають усе примарнішими. Росіяни за час повномасштабної війни втратили стільки кораблів Чорноморського флоту, що ці плани із розряду реальної загрози переходять у теоретичну площину.

Битва за Крим тільки починається

Атака на Севастополь вже вкотре підтвердила, що українська армія не просто отримує західну зброю (чи реанімує свою, як у випадку із ракетами С-200, якими, як повідомлялося, було завдано удару по Кримському мосту — головній транспортно-логістичній артерії окупантів, що пов’язує Крим безпосередньо з Росією), а й ефективно її використовує.

При цьому, зазначив Дмитро Снєгирьов, російський Чорноморський флот не врятує навіть утеча з Криму до Новоросійська. По-перше, українське військово-політичне керівництво уже заявляло, що усі чорноморські порти Росії є законними цілями ЗСУ, бо вони використовуються військовими для ведення війни проти України. По-друге, атака на Новоросійськ уже продемонструвала — навіть на такій відстані від України російський флот не може почуватися у безпеці.

Місце, де у сухому доку стояв уражений російський корабель.

Фото із соцмереж

Втім, важливою є атака сама по собі, а не можливі наслідки у майбутньому. Якщо інформація про десять крилатих ракет, які долетіли до Севастополя, є правдою — то це означає, що Збройні сили України набралися сили аж для таких потужних акцій. До того ж, відзначив експерт, ця атака є лише початком, так би мовити, першим етапом операції зі знищення окупаційного контингенту в Криму. Цей удар, атака на Кримський міст, влучні обстріли мостів, що пов’язують Крим із Херсонщиною — усе це фактично знищує логістичні маршрути окупаційного контингенту. А також ЗСУ б’ють по базах російських військ, позбавляючи їх як зброї та боєприпасів, так і шляхів їхнього постачання.

Тож варто очікувати продовження подібних атак на об’єкти російських окупаційних військ у окупованому Криму — і конкретно у Севастополі. А для Чорноморського флоту країни-агресора настають темні часи.