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Подбитый "Минск": последствия ракетной атаки на Севастополь

14 сентября 2023 06:30
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Владимир Мыленко
журналист
Ракетный удар по Севастополю, детали и последствия.
Пораженный украинскими ракетами БДК "Минск". Фото из соцсетей
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Владимир Мыленко
журналист

Украинская армия уже неоднократно совершала успешные атаки на российский Черноморский флот. В ночь с 12 на 13 сентября был нанесен удар по кораблям ЧФ Российской Федерации в Севастополе. Об успехах и последствиях — в сегодняшнем материале.

Севастополь в огне

Август-сентябрь 2023 стали для украинской армии периодом серьезных успехов на крымском направлении. Речь пока не идет о сухопутной операции, здесь Силы обороны Украины еще далеко от Армянска и Мелитополя. Но на морском направлении у украинских защитников есть ряд достижений.

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Так, во второй половине августа подразделения Главного управления разведки Минобороны Украины в результате молниеносной операции деоккупировали газовые буровые платформы, известные как "вышки Бойко". Эти объекты были захвачены российскими оккупантами еще в марте 2014 года. А в сентябре пришло время Севастополя.

В ночь на 13 сентября оккупированный россиянами город, который является главной базой Черноморского флота страны-агрессора, пережил очередную атаку. Как заявили представители оккупационных "властей" Севастополя, украинская армия ударила по объектам в городе десятью ракетами. Кроме того, также были использованы, как и в предыдущих атаках, беспилотные аппараты, так называемые морские дроны.

Относительно ракет информация пока неофициальная. Российские медиаресурсы со ссылкой на власти и военных говорят о том, что ВСУ использовали ракеты Storm Shadow/SCALP. Командующий Воздушными силами ВС Украины Николай Олещук не стал детализировать процесс операции, но выразил благодарность пилотам ПС за "великолепную боевую работу".

После "Москвы" — "Минск"

Уже сейчас можно констатировать факт поражения украинскими ракетами нескольких кораблей Черноморского флота страны-агрессора. Эти последствия ночной атаки на Севастополь частично признал и враг, не уточняя, какие именно корабли пострадали в результате ракетных ударов.

Впрочем, впоследствии появились фотографии с места событий, позволяющие более-менее уверенно утверждать, что одним из кораблей большой десантный корабль "Минск". И это, как заявил в комментарии для Новини.LIVE военный эксперт Дмитрий Снегирев, очень важно для морской части российско-украинской войны.

Как известно, россияне еще в начале войны планировали высадить десант на украинском побережье Черного моря. В частности, одной из главных целей этой операции должна стать Одесса — самый большой город на юге Украины. Но в апреле 2022 года Россия потеряла флагман Черноморского флота, ракетный крейсер "Москва". А потом пришло время больших десантных кораблей (БДК). Один из БДК был уничтожен взрывом в порту оккупированного Бердянска. Другой получил повреждения во время атаки на порт Новороссийск, на территории Российской Федерации. И вот в Севастополе, как сообщают неофициальные источники, серьезные повреждения получил БДК "Минск".

Идентификация повреждений на БДК "Минск"
Идентификация повреждений на БДК "Минск".
Фото из соцсетей

Таким образом, подчеркнул Дмитрий Снегирев, российские планы по высадке десанта в районе Одессы или других участках украинского побережья выглядят все более призрачными. Россияне за время полномасштабной войны потеряли столько кораблей Черноморского флота, что эти планы по разряду реальной угрозы переходят в теоретическую плоскость.

Битва за Крым только начинается

Атака на Севастополь же в очередной раз подтвердила, что украинская армия не просто получает западное оружие (реанимирует ли свое, как в случае с ракетами С-200, которыми, как сообщалось, был нанесен удар по Крымскому мосту — главной транспортно-логистической артерии оккупантов, что связывает Крым непосредственно с Россией), но и эффективно ее использует.

При этом, отметил Дмитрий Снегирев, российский Черноморский флот не спасет даже бегство из Крыма в Новороссийск. Во-первых, украинское военно-политическое руководство уже заявляло, что все черноморские порты России являются законными целями ВСУ, потому что они используются военными для ведения войны против Украины. Во-вторых, атака на Новороссийск уже продемонстрировала — даже на таком расстоянии от Украины российский флот не может чувствовать себя в безопасности.

Место, где в сухом доку стоял поражен русский корабль
Место, где в сухом доку стоял пораженный российский корабль.
Фото из соцсетей

Впрочем, важна атака сама по себе, а не возможные последствия в будущем. Если информация о десяти крылатых ракетах, долетевших до Севастополя, является правдой — это значит, что Вооруженные силы Украины набрались силы для таких мощных акций. К тому же, отметил эксперт, эта атака является лишь началом первого этапа операции по уничтожению оккупационного контингента в Крыму. Этот удар, атака на Крымский мост, меткие обстрелы мостов, которые связывают Крым с Херсонской областью, — все это фактически уничтожает логистические маршруты оккупационного контингента. А также ВСУ бьют по базам российских войск, лишая их как оружия и боеприпасов, так и путей их снабжения.

Следовательно, следует ожидать продолжения подобных атак на объекты российских оккупационных войск в оккупированном Крыму — и конкретно в Севастополе. А для Черноморского флота страны-агрессора наступают темные времена.

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