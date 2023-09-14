Ракетный удар по Севастополю, детали и последствия.

Пораженный украинскими ракетами БДК "Минск". Фото из соцсетей

Украинская армия уже неоднократно совершала успешные атаки на российский Черноморский флот. В ночь с 12 на 13 сентября был нанесен удар по кораблям ЧФ Российской Федерации в Севастополе. Об успехах и последствиях — в сегодняшнем материале.

Севастополь в огне

Август-сентябрь 2023 стали для украинской армии периодом серьезных успехов на крымском направлении. Речь пока не идет о сухопутной операции, здесь Силы обороны Украины еще далеко от Армянска и Мелитополя. Но на морском направлении у украинских защитников есть ряд достижений.

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Так, во второй половине августа подразделения Главного управления разведки Минобороны Украины в результате молниеносной операции деоккупировали газовые буровые платформы, известные как "вышки Бойко". Эти объекты были захвачены российскими оккупантами еще в марте 2014 года. А в сентябре пришло время Севастополя.

В ночь на 13 сентября оккупированный россиянами город, который является главной базой Черноморского флота страны-агрессора, пережил очередную атаку. Как заявили представители оккупационных "властей" Севастополя, украинская армия ударила по объектам в городе десятью ракетами. Кроме того, также были использованы, как и в предыдущих атаках, беспилотные аппараты, так называемые морские дроны.

Относительно ракет информация пока неофициальная. Российские медиаресурсы со ссылкой на власти и военных говорят о том, что ВСУ использовали ракеты Storm Shadow/SCALP. Командующий Воздушными силами ВС Украины Николай Олещук не стал детализировать процесс операции, но выразил благодарность пилотам ПС за "великолепную боевую работу".

После "Москвы" — "Минск"

Уже сейчас можно констатировать факт поражения украинскими ракетами нескольких кораблей Черноморского флота страны-агрессора. Эти последствия ночной атаки на Севастополь частично признал и враг, не уточняя, какие именно корабли пострадали в результате ракетных ударов.

Впрочем, впоследствии появились фотографии с места событий, позволяющие более-менее уверенно утверждать, что одним из кораблей большой десантный корабль "Минск". И это, как заявил в комментарии для Новини.LIVE военный эксперт Дмитрий Снегирев, очень важно для морской части российско-украинской войны.

Как известно, россияне еще в начале войны планировали высадить десант на украинском побережье Черного моря. В частности, одной из главных целей этой операции должна стать Одесса — самый большой город на юге Украины. Но в апреле 2022 года Россия потеряла флагман Черноморского флота, ракетный крейсер "Москва". А потом пришло время больших десантных кораблей (БДК). Один из БДК был уничтожен взрывом в порту оккупированного Бердянска. Другой получил повреждения во время атаки на порт Новороссийск, на территории Российской Федерации. И вот в Севастополе, как сообщают неофициальные источники, серьезные повреждения получил БДК "Минск".

Идентификация повреждений на БДК "Минск".

Фото из соцсетей

Таким образом, подчеркнул Дмитрий Снегирев, российские планы по высадке десанта в районе Одессы или других участках украинского побережья выглядят все более призрачными. Россияне за время полномасштабной войны потеряли столько кораблей Черноморского флота, что эти планы по разряду реальной угрозы переходят в теоретическую плоскость.

Битва за Крым только начинается

Атака на Севастополь же в очередной раз подтвердила, что украинская армия не просто получает западное оружие (реанимирует ли свое, как в случае с ракетами С-200, которыми, как сообщалось, был нанесен удар по Крымскому мосту — главной транспортно-логистической артерии оккупантов, что связывает Крым непосредственно с Россией), но и эффективно ее использует.

При этом, отметил Дмитрий Снегирев, российский Черноморский флот не спасет даже бегство из Крыма в Новороссийск. Во-первых, украинское военно-политическое руководство уже заявляло, что все черноморские порты России являются законными целями ВСУ, потому что они используются военными для ведения войны против Украины. Во-вторых, атака на Новороссийск уже продемонстрировала — даже на таком расстоянии от Украины российский флот не может чувствовать себя в безопасности.

Место, где в сухом доку стоял пораженный российский корабль.

Фото из соцсетей

Впрочем, важна атака сама по себе, а не возможные последствия в будущем. Если информация о десяти крылатых ракетах, долетевших до Севастополя, является правдой — это значит, что Вооруженные силы Украины набрались силы для таких мощных акций. К тому же, отметил эксперт, эта атака является лишь началом первого этапа операции по уничтожению оккупационного контингента в Крыму. Этот удар, атака на Крымский мост, меткие обстрелы мостов, которые связывают Крым с Херсонской областью, — все это фактически уничтожает логистические маршруты оккупационного контингента. А также ВСУ бьют по базам российских войск, лишая их как оружия и боеприпасов, так и путей их снабжения.

Следовательно, следует ожидать продолжения подобных атак на объекты российских оккупационных войск в оккупированном Крыму — и конкретно в Севастополе. А для Черноморского флота страны-агрессора наступают темные времена.