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Підлітка з Маріуполя, якого депортували в РФ, повернуть до України

10 листопада 2023 16:31
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Підлітка з Маріуполя, якого депортували в РФ, повернуть до України
Депортований у Росію 17-річний Богдан Єрмохін. Фото: Радіо Свобода
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що підліток з Маріуполя Богдан Єрмохін, якого депортували до Росії, скоро повернеться в Україну. Він закликав людей заспокоїтися.

Про це Дмитро Лубінець написав у своєму Telegram-каналі.

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Повернення Богдана Єрмохіна додому

"Офіційно підтверджую, що маємо домовленості про повернення Богдана до України та його возз’єднання з сестрою", — наголосив Лубінець.

Заява Богдана Єрмохіна, якого депортували з Маріуполя до Росії
Заява Богдана Єрмохіна. Фото: t.me/dmytro_lubinetzs

Він просить всіх заспокоїтися та не розповсюджувати неперевірену інформацію, адже публічність шкодить процесам повернення. 

Лубінець зазначив, що готовий відповісти на всі запитання, однак лише тоді, коли Богдан повернеться до України.

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Допис Лубінця. Фото: скриншот

Як відомо, батьки Богдана померли, коли йому було 8 років, і він перебував під опікою сестри. Під час вторгнення російських військ його вивезли до окупованого Донецька, а потім у травні 2022 року він опинився в дитячому санаторії в Московській області Росії. У липні 2022 року його взяла під опіку ветеранка чеченської війни Ірина Рудницька, після чого він звернувся до адвокатки.

Нагадаємо, у Росії незаконно депортований з Маріуполя 17-річний Богдан Єрмохін отримав повістку. 19 листопада йому виповниться 18 років.

Також ми писали, що депортований у Росію підліток із Маріуполя Богдан Єрмохін звернувся до президента Володимира Зеленського. Нещодавно йому в країні-агресорці вручили повістку.

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