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Подростка из Мариуполя, которого депортировали в РФ, вернут в Украину

10 ноября 2023 16:31
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Подростка из Мариуполя, которого депортировали в РФ, вернут в Украину
Депортированный в Россию 17-летний Богдан Ермохин. Фото: Радио Свобода
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что подросток из Мариуполя Богдан Ермохин, которого депортировали в Россию, скоро вернется в Украину. Он призвал людей успокоиться.

Об этом Дмитрий Лубинец написал в своем Telegram-канале.

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"Официально подтверждаю, что есть договоренности о возвращении Богдана в Украину и его воссоединении с сестрой", — подчеркнул Лубинец.

Заявление Богдана Ермохина, депортированного из Мариуполя в Россию
Заявление Богдана Ермохина. Фото: t.me/dmytro_lubinetzs

Он просит всех успокоиться и не распространять непроверенную информацию, ведь публичность вредит процессам возвращения.

Лубинец отметил, что готов ответить на все вопросы, но только тогда, когда Богдан вернется в Украину.

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Пост Лубинца. Фото: скриншот

Как известно, родители Богдана умерли, когда ему было 8 лет, и он находился на попечении сестры. Во время вторжения российских войск его вывезли в оккупированный Донецк, а затем в мае 2022 года он оказался в детском санатории в Московской области России. В июле 2022 года его взяла под опеку ветеран чеченской войны Ирина Рудницкая, после чего он обратился к адвокату.

Напомним, в России незаконно депортированный из Мариуполя 17-летний Богдан Ермохин получил повестку. 19 ноября ему исполнится 18 лет.

Также мы писали, что депортированный в Россию подросток из Мариуполя Богдан Ермохин обратился к президенту Владимиру Зеленскому. Недавно ему в стране-агрессорке вручили повестку.

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