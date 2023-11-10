Подростка из Мариуполя, которого депортировали в РФ, вернут в Украину
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что подросток из Мариуполя Богдан Ермохин, которого депортировали в Россию, скоро вернется в Украину. Он призвал людей успокоиться.
Об этом Дмитрий Лубинец написал в своем Telegram-канале.
Возвращение Богдана Ермохина домой
"Официально подтверждаю, что есть договоренности о возвращении Богдана в Украину и его воссоединении с сестрой", — подчеркнул Лубинец.
Он просит всех успокоиться и не распространять непроверенную информацию, ведь публичность вредит процессам возвращения.
Лубинец отметил, что готов ответить на все вопросы, но только тогда, когда Богдан вернется в Украину.
Как известно, родители Богдана умерли, когда ему было 8 лет, и он находился на попечении сестры. Во время вторжения российских войск его вывезли в оккупированный Донецк, а затем в мае 2022 года он оказался в детском санатории в Московской области России. В июле 2022 года его взяла под опеку ветеран чеченской войны Ирина Рудницкая, после чего он обратился к адвокату.
Напомним, в России незаконно депортированный из Мариуполя 17-летний Богдан Ермохин получил повестку. 19 ноября ему исполнится 18 лет.
Также мы писали, что депортированный в Россию подросток из Мариуполя Богдан Ермохин обратился к президенту Владимиру Зеленскому. Недавно ему в стране-агрессорке вручили повестку.
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