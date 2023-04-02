Підприємство Укроборонпрому продемонструвало нові боєголовки для дронів

Боєприпаси для дронів

Одне з підприємств, що входить до концерну "Укроборонпром", представило нові авіаційні боєприпаси для використання у безпілотних авіаційних комплексах (БПАК). Це боєприпаси уламкової дії, які можуть гарантовано вражати цілі на відстані від 4,5 до 11 метрів.

Відповідні фото опубліковані на сторінці підприємства у Facebook.

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Зазначається, що ці боєприпаси призначені для використання з безпілотних авіаційних комплексів та можуть бути застосовані у різних ситуаціях, включаючи бойові дії та розвідку.

Крім того, у 2021 році було розроблено боєприпаси кумулятивної дії РКГ-1600, адаптований кумулятивний КЗ-6 для скидання з БПЛА типу мультикоптер, а також навчально-імітаційна версія НІ-КЗ-4800 та його бойова версія КЗ-4800. Розробку останніх було здійснено спільно з Житомирським військовим інститутом імені С. П. Корольова та Центром впровадження та супроводу автоматизованих систем оперативного (бойового) управління А2724 "Аеророзвідка".

Усі ці розробки є частиною української програми модернізації оборонної галузі та дозволяють українським військовим використовувати сучасні технології у своїх операціях. Вони також наголошують на важливості розвитку безпілотних технологій та їх застосування у сучасній військовій боротьбі.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів підтримав законопроєкт про збільшення видатків державного бюджету на 537 млрд грн. З цієї суми додаткові 518 млрд грн будуть направлені на сектор безпеки та оборони.

Раніше повідомлялося, що державний концерн "Укроборонпром" спільно вироблятиме та розроблятиме важкі озброєння та військову техніку щонайменше з шістьма країнами-членами НАТО. Серед країн, з якими було укладено угоди, Польща, Чехія, Франція, Данія та ще кілька.