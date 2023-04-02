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Предприятие Укроборонпрома продемонстрировал новые боеголовки для дронов

2 апреля 2023 17:18
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Боеприпасы для дронов
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Одно из предприятий, входящее в концерн "Укроборонпром", представило новые авиационные боеприпасы для использования в беспилотных авиационных комплексах (БПАК). Это боеприпасы осколочного действия, которые могут гарантированно поражать цели на расстоянии от 4,5 до 11 метров.

Соответствующие фото опубликованы на странице предприятия в Facebook.

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Новые боеприпасы

Отмечается, что эти боеприпасы предназначены для использования из беспилотных авиационных комплексов и могут быть применены в различных ситуациях, включая боевые действия и разведку.

Кроме того, в 2021 году были разработаны боеприпасы кумулятивного действия РКГ-1600, адаптированный кумулятивный КЗ-6 для сброса с БПЛА типа мультикоптер, а также учебно-имитационная версия НИ-КЗ-4800 и его боевая версия КЗ-4800. Разработка последних была осуществлена совместно с Житомирским военным институтом имени С. П. Королева и Центром внедрения и сопровождения автоматизированных систем оперативного (боевого) управления А2724 "Аэроразведка".

Все эти разработки являются частью украинской программы модернизации оборонной отрасли и позволяют украинским военным использовать современные технологии в своих операциях. Они также подчеркивают важность развития беспилотных технологий и их применения в современной военной борьбе.

боеприпасы

боеприпасы

боеприпасы

Напомним, Кабинет Министров поддержал законопроект об увеличении расходов государственного бюджета на 537 млрд грн. Из этой суммы дополнительные 518 млрд грн будут направлены на сектор безопасности и обороны.

Ранее сообщалось, что государственный концерн "Укроборонпром" совместно будет производить и разрабатывать тяжелые вооружения и военную технику минимум с шестью странами-членами НАТО. Среди стран, с которыми были заключены соглашения, Польша, Чехия, Франция, Дания и еще несколько.

 

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