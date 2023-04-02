Предприятие Укроборонпрома продемонстрировал новые боеголовки для дронов

Боеприпасы для дронов

Одно из предприятий, входящее в концерн "Укроборонпром", представило новые авиационные боеприпасы для использования в беспилотных авиационных комплексах (БПАК). Это боеприпасы осколочного действия, которые могут гарантированно поражать цели на расстоянии от 4,5 до 11 метров.

Соответствующие фото опубликованы на странице предприятия в Facebook.

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Новые боеприпасы

Отмечается, что эти боеприпасы предназначены для использования из беспилотных авиационных комплексов и могут быть применены в различных ситуациях, включая боевые действия и разведку.

Кроме того, в 2021 году были разработаны боеприпасы кумулятивного действия РКГ-1600, адаптированный кумулятивный КЗ-6 для сброса с БПЛА типа мультикоптер, а также учебно-имитационная версия НИ-КЗ-4800 и его боевая версия КЗ-4800. Разработка последних была осуществлена совместно с Житомирским военным институтом имени С. П. Королева и Центром внедрения и сопровождения автоматизированных систем оперативного (боевого) управления А2724 "Аэроразведка".

Все эти разработки являются частью украинской программы модернизации оборонной отрасли и позволяют украинским военным использовать современные технологии в своих операциях. Они также подчеркивают важность развития беспилотных технологий и их применения в современной военной борьбе.

Напомним, Кабинет Министров поддержал законопроект об увеличении расходов государственного бюджета на 537 млрд грн. Из этой суммы дополнительные 518 млрд грн будут направлены на сектор безопасности и обороны.

Ранее сообщалось, что государственный концерн "Укроборонпром" совместно будет производить и разрабатывать тяжелые вооружения и военную технику минимум с шестью странами-членами НАТО. Среди стран, с которыми были заключены соглашения, Польша, Чехия, Франция, Дания и еще несколько.