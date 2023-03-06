Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Підрозділ, у якому служив загиблий на кордоні з Білоруссю боєць ТРО, перемістили під Бахмут: нові подробиці arrow

Підрозділ, у якому служив загиблий на кордоні з Білоруссю боєць ТРО, перемістили під Бахмут: нові подробиці

6 березня 2023 15:41
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
ЗСУ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Родичі бійця ТРО Сергія Панасюка, який загинув на кордоні з Білоруссю, розповіли, що його підрозділ перемістили під Бахмут. Вони вважають, що правду про обставини смерті хочуть приховати. 

Про це повідомляє Українська правда.

Читайте також:

Деталі

За словами рідних військових, 1 березня, за кілька днів після загибелі Панасюка, його підрозділ терміново перекинули під Бахмут. Вони наголосили, що військових "перевозили з серйозним супроводом, багатьом не дали навіть попрощатися з рідними".

Також родичі повідомили, що бійців відправили без належного екіпірування. Деяким з них сказали, що їх везуть на полігон у Житомирській області, а іншим – що на Запоріжжя. Всі військові опинилися під Бахмутом.

У Північному об’єднаному пресцентрі ЗСУ розповіли, що військову частину, у якій перебував Сергій Панасюк, справді перемістили на схід, однак зробили це планово.

"Передислокація військової частини A7062 здійснювалась планово відповідно до рішення керівництва Збройних Сил України, з метою заміни рівнозначного підрозділу Сил територіальної оборони, який виконав бойове завдання на сході України та потребував відповідної заміни (ротації), забезпечення оборони та відсічі збройної агресії російської федерацїі проти України на інших напрямках", — повідомляє Північний об'єднаний пресцентр ЗСУ.

Там наголосили, що на ухвалення рішення щодо передислокації військових на схід, інцидент загибелі бійця ТРО на кордоні з Білоруссю ніяк не вплинув. Зазначений підрозділ заздалегідь та в плановому порядку було переміщено до місця виконання бойового завдання. 

"А рішення про переміщення особового складу військової частини A7062 приймалося з огляду на високий рівень вмотивованості, навченості та забезпеченості підрозділу. У пресцентрі зазначили, що упродовж 2022-2023 років з особовим складом підрозділу проводилась індивідуальна та колективна підготовка, рівень якої "є достатнім для виконання бойових завдань", — йдеться в повідомленні.

У Північному об’єднаному пресцентрі ЗСУ розповіли, чи проходили військові медичний огляд перед відправкою на фронт. Там зазначили, що медичний огляд проводиться прямими начальниками від командира окремої частини, йому рівних та вище. Обов'язковим є медогляд лише в окремих випадках.

"Жоден військовослужбовець скарг на стан здоров'я не висловлював і за медичною допомогою до лікарів медичного пункту військової частини не звертався", — додали у Північному об’єднаному пресцентрі ЗСУ.

Ответ Северного объединенного пресс-центра ВСУ

Нагадаємо, наразі ситуація на кордоні з Білоруссю повністю контролюються українськими військовими, проте напруження зберігається. Переміщення ворожої техніки чи польоти важкої авіації поблизу українського кордону поки не зафіксовано.

Banner

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Оновлено

15:23 В уряді сказали, чи будуть затримки у виплаті пенсій та соцдопомоги

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

17:28 Хай живе корупція: в росії організацію Transparency International назвали "небажаною"

Новина з фото

17:26СБУ ліквідувала мережу підпільних казино, які фінансували окупаційні органи через колаборанта Сальдо

Новина з відео

17:16На Харківщині проходить навчання добровольців «Гвардії наступу»

17:15 Чемпіонат Європи з фехтування: одеські спортсмени увійшли в топ-10 найсильніших

Новина з фото

17:07 У Бєлгородські області "бавовна": пошкоджено єдиний магазин на все село й не тільки

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

17:03 Блогер з Хмельницького влаштував самосуд над чоловіком за крадіжку: деталі

Ексклюзив

16:53Відпочинок за кордоном: куди українці бронюють путівки

16:47 На Харківщині українські захисники допомогли евакуювати коня

Новина з відео

16:45 Готуйтеся до грандіозних змін: як повня 7 березня вплине на життя знаків зодіаку

16:44 Білоруській опозиціонерці Тихановській заочно дали 15 років колонії: як вона відреагувала

Новина з відео

17:16На Харківщині проходить навчання добровольців «Гвардії наступу»

Новина з відео

17:03 Блогер з Хмельницького влаштував самосуд над чоловіком за крадіжку: деталі

Новина з відео

16:45 Готуйтеся до грандіозних змін: як повня 7 березня вплине на життя знаків зодіаку

Новина з відео

16:22 На Сонці зафіксували виверження такої сили, що в Америці вимкнувся радіозв'язок

Новина з відео

16:21 Розстріляний маршрут: у Нацполіції опублікували фільм про звірства окупантів в Ірпені

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

13:12 Пономарьов та DZIDZIO заспівають заради захисників Бахмута

Термінова новина

12:27​​​​​​​Директором НАБУ призначили Кривоноса

Новина з відео

11:37 "Мій товстун": Ріанна показала засмученого сина та пояснила, чому він плаче

Новина з відео

11:09 Вже не "пацюки", а брати й сестри: скандальний стендапер-втікач Щегель вибачився перед українцями

Новина з відео

08:52 У Запоріжжі мешканка зруйнованого будинку розкритикувала мера: людей кинули напризволяще

13:35Новий очільник НАБУ: що відомо про  Семена Кривоноса

Ексклюзив

11:23Перші українські пілоти вже у США: всі деталі — ексклюзив

Ексклюзив

08:00Хочемо поховати з почестями: сім'я спецпризначенця КОРД благає повернути його тіло з полону

07:00П'ять речей, які необхідно знати про ситуацію у Придністров'ї

06:23Масштабна індексація в Україні: кому перепало лише 100 грн

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

20:00Чотири фактори того, що західні санкції поки не призводять до краху російської економіки

18:00Хоробра Литва: як країна протистояла трьом автократіям, включно з росією

Ексклюзив

08:00Трофейна зброя: чим ЗСУ посилили свою міць. Машини розвідки

18:00Ретроградний Юпітер та гібридне затемнення: які випробування підготували Україні зірки цього року

Ексклюзив

12:00Бавовна, півник та пес Патрон: ювелір із Гостомеля перетворює улюблені меми українців на прикраси

Актуальне по темі

None 6 Березень 17:28

Хай живе корупція: в росії організацію Transparency International назвали "небажаною"

None 6 Березень 17:26

СБУ ліквідувала мережу підпільних казино, які фінансували окупаційні органи через колаборанта Сальдо

None 6 Березень 17:08

Чемпіонат Європи з фехтування: одеські спортсмени увійшли в топ-10 найсильніших

None 6 Березень 17:07

У Бєлгородські області "бавовна": пошкоджено єдиний магазин на все село й не тільки

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB