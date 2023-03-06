Підрозділ, у якому служив загиблий на кордоні з Білоруссю боєць ТРО, перемістили під Бахмут: нові подробиці

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Родичі бійця ТРО Сергія Панасюка, який загинув на кордоні з Білоруссю, розповіли, що його підрозділ перемістили під Бахмут. Вони вважають, що правду про обставини смерті хочуть приховати.

Про це повідомляє Українська правда.

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За словами рідних військових, 1 березня, за кілька днів після загибелі Панасюка, його підрозділ терміново перекинули під Бахмут. Вони наголосили, що військових "перевозили з серйозним супроводом, багатьом не дали навіть попрощатися з рідними".

Також родичі повідомили, що бійців відправили без належного екіпірування. Деяким з них сказали, що їх везуть на полігон у Житомирській області, а іншим – що на Запоріжжя. Всі військові опинилися під Бахмутом.

У Північному об’єднаному пресцентрі ЗСУ розповіли, що військову частину, у якій перебував Сергій Панасюк, справді перемістили на схід, однак зробили це планово.

"Передислокація військової частини A7062 здійснювалась планово відповідно до рішення керівництва Збройних Сил України, з метою заміни рівнозначного підрозділу Сил територіальної оборони, який виконав бойове завдання на сході України та потребував відповідної заміни (ротації), забезпечення оборони та відсічі збройної агресії російської федерацїі проти України на інших напрямках", — повідомляє Північний об'єднаний пресцентр ЗСУ.

Там наголосили, що на ухвалення рішення щодо передислокації військових на схід, інцидент загибелі бійця ТРО на кордоні з Білоруссю ніяк не вплинув. Зазначений підрозділ заздалегідь та в плановому порядку було переміщено до місця виконання бойового завдання.

"А рішення про переміщення особового складу військової частини A7062 приймалося з огляду на високий рівень вмотивованості, навченості та забезпеченості підрозділу. У пресцентрі зазначили, що упродовж 2022-2023 років з особовим складом підрозділу проводилась індивідуальна та колективна підготовка, рівень якої "є достатнім для виконання бойових завдань", — йдеться в повідомленні.

У Північному об’єднаному пресцентрі ЗСУ розповіли, чи проходили військові медичний огляд перед відправкою на фронт. Там зазначили, що медичний огляд проводиться прямими начальниками від командира окремої частини, йому рівних та вище. Обов'язковим є медогляд лише в окремих випадках.

"Жоден військовослужбовець скарг на стан здоров'я не висловлював і за медичною допомогою до лікарів медичного пункту військової частини не звертався", — додали у Північному об’єднаному пресцентрі ЗСУ.

Нагадаємо, наразі ситуація на кордоні з Білоруссю повністю контролюються українськими військовими, проте напруження зберігається. Переміщення ворожої техніки чи польоти важкої авіації поблизу українського кордону поки не зафіксовано.