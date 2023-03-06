Подразделение, в котором служил погибший на границе с Беларусью боец ТРО, переместили под Бахмут: новые подробности

ВСУ

Родственники бойца ТРО Сергея Панасюка, погибшего на границе с Беларусью, рассказали, что его подразделение переместили под Бахмут. Они считают, что правду об обстоятельствах смерти хотят скрыть.

Об этом сообщает Украинская правда.

Подробности

По словам родных военных, 1 марта, через несколько дней после гибели Панасюка, его подразделение срочно перебросили под Бахмут. Они подчеркнули, что военных "перевозили с серьезным сопровождением, многим не дали даже проститься с родными".

Также родственники сообщили, что бойцов отправили без должной экипировки. Некоторым из них сказали, что их везут на полигон в Житомирской области, а другим — что в Запорожье. Все военные оказались под Бахмутом.

В Северном объединенном пресс-центре ВСУ рассказали, что воинскую часть, в которой находился Сергей Панасюк, действительно переместили на восток, однако сделали это планово.

"Передислокация воинской части A7062 осуществлялась планово в соответствии с решением руководства Вооруженных Сил Украины, с целью замены равнозначного подразделения Сил территориальной обороны, которое выполнило боевое задание на востоке Украины и нуждалось в соответствующей замене (ротации), обеспечении обороны и отпоре вооруженной агрессии российской федерации на других направлениях", — сообщает Северный объединенный пресс-центр ВСУ.

Там подчеркнули, что на принятие решения о передислокации военных на восток, инцидент гибели бойца ТРО на границе с Беларусью никак не повлиял. Указанное подразделение заранее и в плановом порядке было перемещено к месту выполнения боевого задания.

"А решение о перемещении личного состава воинской части A7062 принималось с учетом высокого уровня мотивированности, обученности и обеспеченности подразделения. В пресс-центре отметили, что в течение 2022-2023 годов с личным составом подразделения проводилась индивидуальная и коллективная подготовка, уровень которой "является достаточным для выполнения боевых задач", — говорится в сообщении.

В Северном объединенном пресс-центре ВСУ рассказали, проходили ли военные медицинское освидетельствование перед отправкой на фронт. Там отметили, что оно проводится прямыми начальниками от командира отдельной части, ему равных и выше. Обязателен медосмотр только в отдельных случаях.

"Ни один военнослужащий жалоб на состояние здоровья не высказывал и за медицинской помощью к врачам медицинского пункта воинской части не обращался", — добавили в Северном объединенном пресс-центре ВСУ.

Напомним, ситуация на границе с Беларусью полностью контролируются украинскими военными, однако напряжение сохраняется. Перемещение вражеской техники или полеты тяжелой авиации вблизи украинской границы пока не зафиксировано.