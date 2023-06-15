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Підсумки "Рамштайну": Резніков анонсував гарні новини про "коаліцію винищувачів"

15 червня 2023 19:21
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Підсумки "Рамштайну": Резніков анонсував гарні новини про "коаліцію винищувачів"
Міністр оборони Олексій Резніков на засіданні у форматі "Рамштайн" в Брюсселі. Фото: google.com
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У четвер, 15 червня, після засідання у форматі "Рамштайн" в Брюсселі міністр оборони Олексій Резніков анонсував початок навчань для українських пілотів на західних винищувачах. Окрім того, Україна отримає військову допомогу від Данії та Нідерландів.

Про це повідомляє "Європейська правда".

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Резніков заявив, що на засіданні він чув дуже важливі новини про так звану "коаліцію винищувачів".

"Сьогодні ми отримали зобов’язання від наших партнерів, що навчання почнуться, і що ми разом вибудуємо конструкцію цього консорціуму винищувачів", — сказав міністр.

Він пояснив, що навчання почнуть спершу на винищувачах F-16, цей тренувальний процес очолять Нідерланди та Данія. Згодом, за його словами, приєднаються інші країни.

Військова допомога від Данії та Нідерландів

Як зазначає Handelsblatt, за підсумки "Рамштайну", Україна отримає ще 14 танків Leopard 2 від Данії та Нідерландів, які профінансували їх купівлю. Техніка буде поставлена компанією Rheinmetall. 

За словами джерел видання, всі відповідні контракти на нову поставку танків уже підписано. Обидві країни виділили загалом тризначну суму в кілька мільйонів.

Нагадаємо, сьогодні, 15 червня, міністр оборони України Олексій Резніков прибув у Вільнюс на зустріч у форматі "Рамштайн" і зустрівся з Ллойдом. Тут відбулась чергова, 13-та зустріч у форматі "Рамштайн".

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