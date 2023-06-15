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Итоги "Рамштайна": Резников анонсировал хорошие новости о "коалиции истребителей"

15 июня 2023 19:21
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Итоги "Рамштайна": Резников анонсировал хорошие новости о "коалиции истребителей"
Министр обороны Алексей Резников на заседании в формате "Рамштайн" в Брюсселе. Фото: google.com
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В четверг, 15 июня, после заседания в формате Рамштайн в Брюсселе министр обороны Алексей Резников анонсировал начало учений для украинских пилотов на западных истребителях. Кроме того, Украина получит военную помощь от Дании и Нидерландов.

Об этом сообщает "Европейская правда".

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Резников заявил, что на заседании он слышал очень важные новости о так называемой "коалиции истребителей".

"Сегодня мы получили обязательства от наших партнеров, что обучение начнется и что мы вместе выстроим конструкцию этого консорциума истребителей", — сказал министр.

Он объяснил, что обучение начнется сначала на истребителях F-16, этот тренировочный процесс возглавят Нидерланды и Дания. Позже, по его словам, присоединятся другие страны.

Военная помощь от Дании и Нидерландов

Как отмечает Handelsblatt, по итогам "Рамштайна" Украина получит еще 14 танков Leopard 2 от Дании и Нидерландов, которые профинансировали их покупку. Техника будет поставлена компанией Rheinmetall.

По словам источников, все соответствующие контракты на новую поставку танков уже подписаны. Обе страны выделили в общей сложности трехзначную сумму в несколько миллионов.

Напомним, сегодня, 15 июня, министр обороны Украины Алексей Резников прибыл в Вильнюс на встречу в формате "Рамштайн" и встретился с Ллойдом. Здесь состоялась очередная 13-я встреча в формате "Рамштайн".

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