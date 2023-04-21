Пєсков пригрозив Україні через розірвання договору оренди з посольством Росії

Прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков. Фото: росЗМІ

У Кремлі пригрозили "відповідними заходами" щодо посольства України в Москві після розірвання договору про оренду землі під російським посольством у Києві.

Про це повідомляє прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков, пишуть росЗМІ.

Читайте також:

Що сказав Пєсков

"Тут теж є земля під посольством України й так далі. Очевидно, що тут будуть відповідні заходи вживатися", — сказав він.

Головні тези з виступу Пєскова

НАТО продовжує лінію на втягування до альянсу України, що підтверджує правильність рішення про початок спецоперації;

Що стосується обговорень G7 нових санкцій на адресу Росії, то РФ адаптується і розвивається з урахуванням небезпек, які криються за помислами США та ЄС;

РФ виходить із того, що антиросійські санкції будуть бити у світовій економіці і можуть призвести до всесвітньої кризи;

Росія має справу з агресивним блоком НАТО, який зазіхає на її безпеку.

Нагадаємо, що 21 квітня Київрада розірвала договір оренди землі з посольством РФ. Крім того, столичні депутати звернуться до уряду щодо повернення майна дипустанови РФ до власності української держави.