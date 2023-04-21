Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Песков пригрозил Украине из-расторжения договора аренды с посольством России arrow

Песков пригрозил Украине из-расторжения договора аренды с посольством России

21 апреля 2023 13:55
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Песков пригрозил Украине из-расторжения договора аренды с посольством России
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Фото: росСМИ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В Кремле пригрозили "соответствующими мерами" в отношении посольства Украины в Москве после расторжения договора об аренде земли под российским посольством в Киеве.

Об этом сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишут росСМИ.

Читайте также:

Что сказал Песков

"Здесь же тоже есть земля под посольством Украины и так далее. Очевидно, что здесь будут соответствующие меры приниматься", — сказал он.

Главные тезы из выступления Пескова

  • НАТО продолжает линию на втягивание в альянс Украины, что подтверждает правильность решения о начале спецоперации;
  • Что касается обсуждениях G7 новых санкций в адрес России, то РФ адаптируется и развивается с учетом опасностей, которые кроются за помыслами США и ЕС;
  • РФ исходит из того, что антироссийские санкции будут бить по мировой экономике и могут привести к всемирному кризису;
  • Россия имеет дело с агрессивным блоком НАТО, который посягает на ее безопасность.

Напомним, что 21 апреля, Киевсовет расторг договор аренды земли с посольством РФ. Кроме того, столичные депутаты обратятся к правительству о возвращении имущества дипучреждения РФ к собственности украинского государства.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

15:46 Каменских впервые прокомментировала развод с Потапом: рэпер не стал молчать

Новость с фото

18:04 Диктатор, убийца и палач: как выглядят двойники Путина

13:06 В Институте демографии сообщили, что Украина находится на грани смены этнического состава нации

15:25 Только одна категория: кто из украинцев может отказаться от повестки на улице

17:31 Усик с женой покинули Украину: опубликован прощальный снимок

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

11:45 Мудрик может уйти из "Челси": на украинца претендуют два клуба

13:48 "Полная мобилизация" в Украине: что это такое и кто под нее подпадает

20:30 Что грозит одесситам за неявку в военкомат

13:36 Какие денежные выплаты гарантирует государство военным после демобилизации в 2023 году: список

09:52 Число ликвидированных оккупантов приближается к 180 тысячам: Генштаб обнародовал новую статистику

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас