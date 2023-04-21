Песков пригрозил Украине из-расторжения договора аренды с посольством России

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Фото: росСМИ

В Кремле пригрозили "соответствующими мерами" в отношении посольства Украины в Москве после расторжения договора об аренде земли под российским посольством в Киеве.

Об этом сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишут росСМИ.

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"Здесь же тоже есть земля под посольством Украины и так далее. Очевидно, что здесь будут соответствующие меры приниматься", — сказал он.

Главные тезы из выступления Пескова

НАТО продолжает линию на втягивание в альянс Украины, что подтверждает правильность решения о начале спецоперации;

Что касается обсуждениях G7 новых санкций в адрес России, то РФ адаптируется и развивается с учетом опасностей, которые кроются за помыслами США и ЕС;

РФ исходит из того, что антироссийские санкции будут бить по мировой экономике и могут привести к всемирному кризису;

Россия имеет дело с агрессивным блоком НАТО, который посягает на ее безопасность.

Напомним, что 21 апреля, Киевсовет расторг договор аренды земли с посольством РФ. Кроме того, столичные депутаты обратятся к правительству о возвращении имущества дипучреждения РФ к собственности украинского государства.